«Ювентус» предложит «Реалу» 45 миллионов евро за МарселоСоветский спорт 04:32

Ювентус намерен предложить Реалу 45 миллионов евро за защитника Марсело, сообщает Football Italia. Ожидается, что предложение будет окончательно сформировано летом.

«Ювентус» предложит «Реалу» 45 миллионов евро за Марсело

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