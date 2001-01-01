Футбол
«Ювентус» предложит 45 млн евро «Реалу» за МарселоSports.ru 00:52
«Ювентус» по-прежнему намерен приобрести защитника «Реала» Марсело. По окончании сезона туринцы предложат за 30-летнего бразильца 45 миллионов евро, а самому игроку – оклад в размере 12 млн в год. Контракт защитника с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.
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