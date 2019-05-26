Футбол
«Ювентус» предложит «МЮ» Дибалу и Сандро в обмен на ПогбаМатч ТВ 03:45
«Ювентус» не обладает такими финансовыми средствами, однако готов предложить «Манчестер Юнайтед» двух игроков в обмен на Погба. Так, туринцы могут расстаться с форвардом Пауло Дибалой и защитником Алексом Сандро.
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Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
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В Подмосковье таксист устроил стрельбу во время конфликта
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Шнуров впервые прокомментировал скандал вокруг «Голос. Дети»
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«200 тысяч предпринимателей находятся в СИЗО, какой уж тут праздник»
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Гасли потеряет три позиции на старте
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Происшествия
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Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
Обновлено в 04:16
Хоккей
Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 11:25
Интернет
Американская страховая компания спровоцировала утечку данных клиентов
Сообщается, что для получения доступа к личным данным киберпреступники могли изменить один символ в адресе файлов, доступ к которым осуществлялся непосредственно через сайт компании.
Обновлено вчера в 21:03
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Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
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Футбол
М. Перейра: горжусь тем, что являюсь частью истории «Краснодара»
Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился ожиданиями от матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».
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В Санкт-Петербурге открывается фестиваль «Музыкальный Олимп»
26 мая в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Дм. Шостаковича открывается Международный фестиваль "Музыкальный Олимп".
Обновлено в 02:47
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Александр Головин оценил итоги первого сезона в чемпионате Франции
Александр Головин заявил, что по ходу первого сезона в чемпионате Франции ему потребовалось время на адаптацию.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Под Барнаулом женщина бросилась под колеса фуры, чтобы спасти детей
36-летняя женщина погибла, спасая своих детей в автомобиле на трассе Барнаул - Рубцовск в пятницу, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:58
Политика
Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии
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Кино
Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля
Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Во время урагана в Северной Осетии погибла девушка
Во время урагана в Северной Осетии один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
Обновлено в 03:59
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Мартин Эдегор: «Хочу сделать следующий шаг в карьере»
В текущем сезоне 20-летний игрок принял участие в 38 матчах, забил 11 голов и сделал 13 результативных передач.
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Политика
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Ранее герцогиня называла лидера США "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри" Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Daily Express.
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До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину
Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
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В Голландии арбитр забил гол и засчитал его
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Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным
Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.
Обновлено вчера в 02:01
Футбол
Реднапп предотвратил пьяный дебош в ресторане со стороны Гаскойна
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Портсмута" Харри Реднапп предотвратил пьяный дебош в ресторане со стороны экс-игрока сборной Англии Пола Гаскойна.
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