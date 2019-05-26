Футбол

«Ювентус» предложит «МЮ» Дибалу и Сандро в обмен на ПогбаМатч ТВ 03:45

Контракт Погба с «МЮ» истекает летом 2021 года, а его еженедельная зарплата составляет 290 тысяч фунтов. Напомним, 26-летний Погба перешел в «МЮ» в 2016 году из «Ювентуса» за 100 миллионов евро. Читайте также: Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы избежать перехода француза в «Реал»
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«Ювентус» предложит «МЮ» Дибалу и Сандро в обмен на Погба

Матч ТВ03:45

«Ювентус» предложит «МЮ» Дибалу и Сандро в обмен на Погба

Sportbox.RU03:45

«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» готовят грандиозный обмен

Sport.ru03:44

СМИ: «Ювентус» готов предложить «МЮ» Дибалу и Сандру в обмен на Погба

Спорт-Экспресс02:03

Express: «Ювентус» готов отдать «МЮ» Сандро и Дибалу в обмен на Погба

Бомбардир.ру04:34

«Ювентус» готов предложить «МЮ» Дибалу и Сандро в обмен на Погба

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