Футбол
«Ювентус» предложит «МЮ» Дибалу и Сандро в обмен на ПогбаМатч ТВ 03:45
Контракт Погба с «МЮ» истекает летом 2021 года, а его еженедельная зарплата составляет 290 тысяч фунтов. Напомним, 26-летний Погба перешел в «МЮ» в 2016 году из «Ювентуса» за 100 миллионов евро. Читайте также: Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы избежать перехода француза в «Реал»
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Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
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Обновлено вчера в 19:55
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь»
Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её».
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
«Друг узнал меня в прицел». Как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка
Обновлено в 01:00
Происшествия
Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии
В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
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Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно
Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.
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Происшествия
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Общество
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Ну а потом отправляйтесь за положительными эмоциями вас ждут на загородной тусовке (друзья и дачу найдут, и напитки раздобудут).
Обновлено вчера в 10:01
Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет
Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.
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Общество
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Обновлено вчера в 12:48
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев во второй раз стал отцом
В соцсетях Лазарева о рождении второго ребенка не сообщается.
Обновлено в 05:18
Культура
Картину Чжао Уцзи продали за $22,8 млн
Картина кисти известного китайского художника-абстракциониста Чжао Уцзи (1920-2013) ушла с молотка в Гонконге за $22,8 млн.
Обновлено в 02:50
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено 24 мая в 18:03
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0
Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
Обновлено в 04:16
Политика
В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:03
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Музыка
Бузова предложила Киркорову спеть дуэтом на Евровидении
Обновлено в 03:05
Здоровье
В бывшем военном госпитале, построенном по проекту Берии, лечат жителей Свободненского поселка
Как и военный госпиталь, многие здания в Орлином построены до 1960‑х и давно нуждаются в капитальном ремонте.
Обновлено в 05:03
Политика
Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко ушел в отставку
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам экономики Юрий Молодченко ушел в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
В США арестовали экс-менеджера Стэна Ли
Бывший менеджер автора комиксов Стэна Ли, умершего в конце 2018 года, взят под стражу в Аризоне по обвинению в хищении, незаконном обогащении и подлоге в ущерб своему бывшему работодателю.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
Британский альпинист умер на спуске с Эвереста
Альпинист из Великобритании, покоривший Эверест, скончался во время спуска. Он совершил восхождение в составе группы из шести человек.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС
Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.
Обновлено вчера в 19:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу
По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие
Китайские СМИ оценили экспортный потенциал ЗРК С-500
Авторы Sohu отметили, что система С-500 имеет высокий экспортный потенциал.
Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено вчера в 13:13
Футбол
В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал взятие ворот
Обновлено в 02:00
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Обновлено в 01:03