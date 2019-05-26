Футбол
«Ювентус» предложит «МЮ» Дибалу и Сандро в обмен на ПогбаМатч ТВ 03:45
Контракт Погба с «МЮ» истекает летом 2021 года, а его еженедельная зарплата составляет 290 тысяч фунтов. Напомним, 26-летний Погба перешел в «МЮ» в 2016 году из «Ювентуса» за 100 миллионов евро. Читайте также: Сульшер предложит Погба капитанскую повязку, чтобы избежать перехода француза в «Реал»
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Под Каннами столкнулись две яхты, погиб человек
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Инсайдеры: у Сергея Лазарева родилась дочь
Одни интернет-пользователи считают, что таким образом Лазарев опроверг слухи о новорожденной дочери.
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Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
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Обновлено в 07:13
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
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Технологии
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы
На минувшей неделе клиенты банка стали оставлять в сети отзывы о случаях хищения денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено 24 мая в 18:07
Космос
В небе над Саратовом замечены 60 спутников Starlink
Сообщаем, что этими объектами являются 60 спутников системы Starlink, — пишет администратор группы «Типичный Саратов» соцсети Вконтакте 26 мая.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
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Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска, сообщает L`Equipe.
Обновлено 23 мая в 11:15
Происшествия
Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии
В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56
Политика
В Госдуме предложили Зеленскому новых «кандидатов» в украинцы
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По Невскому проспекту прошла цирковая колонна во главе с Запашными
Братья Аскольд и Эдгар Запашные возглавили колонну на цирковых скакунах, которая прошла по Невскому проспекту.
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Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска.
Обновлено в 06:12
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Авто
Почти новый Mercedes-Benz 190E из 80-х выставлен на продажу
В Германии выставили на продажу модель Mercedes-Benz 190E, которая была выпущена в далёком 1986 году.
Обновлено вчера в 13:27
Наука
В Австралии найдены выделяющие золото грибы
Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.
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Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами
Обновлено вчера в 18:21
Политика
Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции
Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».
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