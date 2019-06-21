Футбол
«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контрактSoccer.ru вчера в 20:35
По слухам, "бьянконери" предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2.6 млн евро за сезон без учёта бонусов. Отмечается, что главным препятствием в этом трансфере является нежелание "Тоттенхэма" отпускать 28-летнего англичанина дешевле чем за € 25 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:34, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану
После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Политика
Обострилась обстановка в столице Грузии
Один из участников делегации депутат от "Единой России" Николай Земцов считает реакцию грузинской оппозиции необоснованной.
Обновлено в 04:02
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Авто
УАЗ подготовил замену «Буханке»
Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18
Наука
Учёные впервые записали песню японского кита
Специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США впервые записали пение японского кита.
Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие
УВЗ покажет танк, напечатанный на 3D-принтере
Корпорация Уралвагонзавод представит на военно-техническом форуме Армия-2019 танк, напечатанный на 3D-принтере.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Пожарные спасли кота из горящей квартиры в Москве
Обновлено в 10:06
Политика
«Деградация, разрушение и развал государства»: Украине предсказали крах после изгнания министра образования из школы
Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала у себя на странице, казалось бы, невероятную историю.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Космос
«Роскосмос» перенес запуск «Протона-М» из-за обнаруженного недочета
Новая дата запуска не называется. 30 мая состоялся первый запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур.
Обновлено в 01:39
Авто
Энтузиасты построили кемпер на базе Ford Raptor
Специалисты компании MegaRexx Trucks построили кемпер для путешествий на базе Ford Raptor.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Обновлено в 03:58
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Шоу-бизнес
Бузова вышла к школьникам без штанов в Кремле
«В Кремль без штанов», — посетовал другой. Впрочем, было много и тех, кто выступил в защиту певицы.
Обновлено в 05:20
Политика
Лукашенко назвал Кадырова братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом.
Обновлено в 06:39
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Массовая авария на КАД спровоцировала пробку у Шафировского
Жестокая авария на внешнем кольце КАД спровоцировала пробку у Шафировского проспекта, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Родные Юлии Началовой до сих пор не видели ее завещания
Что-то из своих активов Юлия могла оставить своей близкой подруге и пиар-директору Анне Исаевой, которой она доверяла и относилась как к родной сестре.
Обновлено в 07:47
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге
Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Политика
Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга
В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России.
Обновлено в 09:29
Политика
Президент обсудил с Совбезом Грузию, Иран и внутрироссийские вопросы
Ситуацию в Персидском заливе и в Грузии обсудил с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин.
Обновлено в 09:05
Энергетика
«Дружбу» в Белоруссии очистят до середины августа
Полная очистка нефтяного трубопровода «Дружба» на белорусской территории ожидается в августе этого года.
Обновлено в 05:05
Политика
Депутат, организовавший заседание МАП в Тбилиси, отказался от мандата
Волнения в Тбилиси начались после инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым на заседании МАП.
Обновлено в 08:02
Футбол
Игроки сборной Зимбабве могут бойкотировать Кубок Африки из-за долгов
Игроки сборной Зимбабве рассматривают возможность бойкота своего стартового матча на Кубке Африки против Египта из-за долгов перед футболистами со стороны местной Федерации футбола.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Тимошенко инициировала дело о банкротстве ГТС Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко инициировала возбуждение уголовного дела об искусственном доведении газотранспортной системы страны до банкротства.
Обновлено в 07:12