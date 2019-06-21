Футбол
«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контрактSoccer.ru вчера в 20:35
По слухам, "бьянконери" предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2.6 млн евро за сезон без учёта бонусов. Отмечается, что главным препятствием в этом трансфере является нежелание "Тоттенхэма" отпускать 28-летнего англичанина дешевле чем за € 25 млн.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:21, Вашингтон
Политика
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 08:27
Общество
Двух косаток и шесть белух вывезли из «китовой тюрьмы»
Interfax-Russia.ru - Началась транспортировка животных, находящихся в бухте Средняя Приморского края, из "китовой тюрьмы" вывезли двух косаток и шесть белух, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено вчера в 06:49
Политика
Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.
Обновлено в 02:27
Экономика
НМТП направит на дивиденды еще 9,6 млрд рублей
Новороссийский морской торговый порт (НМТП) выплатит 9,6 млрд рублей дивидендов, с учетом выплаченных ранее по итогам 2018 года группа направит на них 98,4% от чистой прибыли по РСБУ.
Обновлено в 04:11
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Косачев назвал беспорядки в Тбилиси провалом властей Грузии
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в расколе грузинского общества Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал беспорядки в Тбилиси, которые начались после инцидента на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии, провалом грузинских властей.
Обновлено в 03:48
Энергетика
Загрязнение нефти обнаружили на польском участке «Дружбы»
Следы загрязнения нефти хлороганикой зафиксировали на участке «Дружбы» в Польше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено вчера в 06:41
Гаджеты
Xiaomi расшифровала название новой серии смартфонов CC
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь объяснил, как расшифровывается название новой линейки смартфонов компании CC.
Обновлено в 04:10
Общество
На официальном портале произошла врачебная ошибка
СКР пообещал исключить лишение свободы для медиков Разработанный Следственным комитетом России (СКР) законопроект об уголовной ответственности врачей, вводящий две новые статьи в УК РФ, появился вчера на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 19:20
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отказалась от алиментов Максима Виторгана
Собчак и Виторган познакомились в 2011 году, спустя год между ними вспыхнул роман, который закончился браком.
Обновлено в 01:40
Наука
Каждая третья женщина ходит на свидания из-за бесплатной еды
Обновлено в 02:36
Футбол
ПСЖ откроет футбольную академию в России
Французский футбольный клуб ПСЖ откроет свою первую академию в России. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ
По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Космос
«Атлас космоса» меняет взгляд на Солнечную систему
В своем новом проекте под названием «Атлас космоса» Элеонора Латц использовала данные, собранные NASA, Геологической службой США и другими научными организациями более, чем за 10-летний срок.
Обновлено в 03:03
Технологии
Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян
Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
Обновлено вчера в 21:15
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика
Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 03:57
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Обновлено в 03:58
Гаджеты
Apple отзовет MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи
Как говорится в сообщении компании, «Apple установила, что в ограниченном числе 15-дюймовых MacBook Pro более старого поколения батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности».
Обновлено в 03:39
Происшествия
Участник «списка Титова» Роман Стародубец вернулся в Россию
Напомним, в феврале 2018 года омбудсмен представил список предпринимателей, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия и пожелавших вернуться на родину.
Обновлено в 03:48
Политика
В ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии
Лидерам Евросоюза не удалось договориться по кандидатуре нового главы Еврокомиссии на саммите ЕС 20 июня.
Обновлено в 02:20
Музыка
Неизданная песня Фредди Меркьюри появилась в Сети
Крупнейшая в мире бизнес-компания и дочерняя компания лейблов звукозаписи Universal Music опубликовала на видеохостинге YouTube ранее неизданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри Time Waits For No One.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Экономика
В Москве скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган
20 июня в одной из клиник Москвы скончался владелец банка "Уралсиб", бизнесмен из российского списка Forbes Владимир Коган.
Обновлено вчера в 10:15