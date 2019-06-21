Футбол

«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контрактSoccer.ru вчера в 20:35

По слухам, "бьянконери" предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2.6 млн евро за сезон без учёта бонусов. Отмечается, что главным препятствием в этом трансфере является нежелание "Тоттенхэма" отпускать 28-летнего англичанина дешевле чем за € 25 млн.
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СМИ: «Ювентус» предложил 5-летний контракт Триппьеру

РИА Новости02:07

«Ювентус» интересуется Триппьером, «Тоттенхэм» хочет € 25 млн

Чемпионатвчера в 23:25

«Ювентус» предложил Триппьеру 5-летний контракт

Sport24.ruвчера в 22:24

СМИ: «Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контракт

Матч ТВ01:23

СМИ: «Ювентус» хочет приобрести Триппьера на замену Канселу

Спорт-Экспресс00:10

«Тоттенхэм» не отдаст Триппьера «Ювентусу» менее чем за €25 млн

Газета.Ru01:25

«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контракт

Soccer.ruвчера в 20:35
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:21, Вашингтон
Политика

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 08:27
Общество

Двух косаток и шесть белух вывезли из «китовой тюрьмы»

Interfax-Russia.ru - Началась транспортировка животных, находящихся в бухте Средняя Приморского края, из "китовой тюрьмы" вывезли двух косаток и шесть белух, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено вчера в 06:49
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Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.
Обновлено в 02:27
Экономика

НМТП направит на дивиденды еще 9,6 млрд рублей

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) выплатит 9,6 млрд рублей дивидендов, с учетом выплаченных ранее по итогам 2018 года группа направит на них 98,4% от чистой прибыли по РСБУ.
Обновлено в 04:11
Авто

GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:27
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Политика

Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Политика

Косачев назвал беспорядки в Тбилиси провалом властей Грузии

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в расколе грузинского общества Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал беспорядки в Тбилиси, которые начались после инцидента на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии, провалом грузинских властей.
Обновлено в 03:48
Энергетика

Загрязнение нефти обнаружили на польском участке «Дружбы»

Следы загрязнения нефти хлороганикой зафиксировали на участке «Дружбы» в Польше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено вчера в 06:41
Гаджеты

Xiaomi расшифровала название новой серии смартфонов CC

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь объяснил, как расшифровывается название новой линейки смартфонов компании CC.
Обновлено в 04:10
Общество

На официальном портале произошла врачебная ошибка

СКР пообещал исключить лишение свободы для медиков Разработанный Следственным комитетом России (СКР) законопроект об уголовной ответственности врачей, вводящий две новые статьи в УК РФ, появился вчера на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 19:20
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отказалась от алиментов Максима Виторгана

Собчак и Виторган познакомились в 2011 году, спустя год между ними вспыхнул роман, который закончился браком.
Обновлено в 01:40
Наука

Каждая третья женщина ходит на свидания из-за бесплатной еды

Обновлено в 02:36
Футбол

ПСЖ откроет футбольную академию в России

Французский футбольный клуб ПСЖ откроет свою первую академию в России. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося

Обновлено в 00:25
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ

По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Космос

«Атлас космоса» меняет взгляд на Солнечную систему

В своем новом проекте под названием «Атлас космоса» Элеонора Латц использовала данные, собранные NASA, Геологической службой США и другими научными организациями более, чем за 10-летний срок.
Обновлено в 03:03
Технологии

Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян

Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
Обновлено вчера в 21:15
Общество

Вершина лета: что такое солнцестояние и как его встречают в мире

Обновлено в 03:45
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика

Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 03:57
Происшествия

Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

Обновлено в 03:58
Гаджеты

Apple отзовет MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

Как говорится в сообщении компании, «Apple установила, что в ограниченном числе 15-дюймовых MacBook Pro более старого поколения батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности».
Обновлено в 03:39
Происшествия

Участник «списка Титова» Роман Стародубец вернулся в Россию

Напомним, в феврале 2018 года омбудсмен представил список предпринимателей, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия и пожелавших вернуться на родину.
Обновлено в 03:48
Политика

В ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии

Лидерам Евросоюза не удалось договориться по кандидатуре нового главы Еврокомиссии на саммите ЕС 20 июня.
Обновлено в 02:20
Музыка

Неизданная песня Фредди Меркьюри появилась в Сети

Крупнейшая в мире бизнес-компания и дочерняя компания лейблов звукозаписи Universal Music опубликовала на видеохостинге YouTube ранее неизданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри Time Waits For No One.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Экономика

В Москве скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган

20 июня в одной из клиник Москвы скончался владелец банка "Уралсиб", бизнесмен из российского списка Forbes Владимир Коган.
Обновлено вчера в 10:15
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