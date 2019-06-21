Футбол

«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контрактSoccer.ru вчера в 20:35

По слухам, "бьянконери" предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2.6 млн евро за сезон без учёта бонусов. Отмечается, что главным препятствием в этом трансфере является нежелание "Тоттенхэма" отпускать 28-летнего англичанина дешевле чем за € 25 млн.
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СМИ: «Ювентус» предложил 5-летний контракт Триппьеру

РИА Новости02:07

«Тоттенхэм» не отдаст Триппьера «Ювентусу» менее чем за €25 млн

Газета.Ru01:25

«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контракт

Soccer.ruвчера в 20:35

СМИ: «Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контракт

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СМИ: «Ювентус» хочет приобрести Триппьера на замену Канселу

Спорт-Экспресс00:10

«Ювентус» интересуется Триппьером, «Тоттенхэм» хочет € 25 млн

Чемпионатвчера в 23:25

«Ювентус» предложил Триппьеру 5-летний контракт

Sport24.ruвчера в 22:24
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:31, Вашингтон
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