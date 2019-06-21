Футбол
«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контрактSoccer.ru вчера в 20:35
По слухам, "бьянконери" предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2.6 млн евро за сезон без учёта бонусов. Отмечается, что главным препятствием в этом трансфере является нежелание "Тоттенхэма" отпускать 28-летнего англичанина дешевле чем за € 25 млн.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:31, Вашингтон
Политика
Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР
Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада рассказала о своей «особенной» дочери
Ирина Хакамада недавно дала интервью, в котором рассказала о своей дочери, 22-летней Марии, имеющей синдром Дауна.
Обновлено в 05:56
Политика
Путин назвал трагедией президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:21
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика
Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии
Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам
100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Театры
Курентзис уходит с поста худрука Пермского театра оперы и балета
Теодор Курентзис прекращает работу в качестве художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, который он возглавляет с 2011 года.
Обновлено в 05:44
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Технологии
В России стали применять новый способ хищения личных данных
Эксперты выявили новый способ кражи личных данных. В 2019 году злоумышленники стали применять новый способ хищения персональных данных.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Происшествия
На петербургском пляже произошла массовая драка
На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Политика
Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси
Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Наука
Частое использование смартфонов может вызвать рост рогов
Регулярное использование смартфонов может спровоцировать рост рогов у людей, предупреждают австралийские ученые.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Политика
Тимошенко инициировала дело о банкротстве ГТС Украины
Обновлено в 07:12
Происшествия
ФСБ разгромила ячейку исламистов в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесской Республике силовики остановили деятельность ячейки исламистов, сообщает пресс-служба ФСБ.
Обновлено в 07:13
Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Замглавы МИД Британии, схватившего активистку, отстранили от службы
Заместитель главы МИД Великобритании Марк Филд, который во время официального ужина в Лондоне насильно вывел из зала активистку Greenpeace, отстранен от должности на время расследования.
Обновлено в 06:53
Автоспорт
Формула-1. Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren
Россиянин Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren. Он будет заявлен на все оставшиеся гонки "Формулы-1" в нынешнем сезоне.
Обновлено в 05:49
Футбол
Петр Чех получил должность в «Челси»
За «Челси» Чех выступал с 2004 по 2015 год. По окончании контракта с «синими» перешёл в «Арсенал».
Обновлено в 05:18
Политика
ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд Стокгольма
РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку.
Обновлено в 02:42
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Персидском заливе
Ситуация в Персидском заливе напряженная и вызывает крайнюю обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:18
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Единоборства
Поветкин проведёт бой 12 июля в Саудовской Аравии
Как сообщает промоутерская компания World of Boxing Promotions, россиянин выйдет на ринг 12 июля в Саудовской Аравии на турнире в Джидде.
Обновлено в 06:30
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12