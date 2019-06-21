Футбол
«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контрактSoccer.ru вчера в 20:35
По слухам, "бьянконери" предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2.6 млн евро за сезон без учёта бонусов. Отмечается, что главным препятствием в этом трансфере является нежелание "Тоттенхэма" отпускать 28-летнего англичанина дешевле, чем за € 25 млн.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 02:52, Вашингтон
Армия и оружие
На «Армии-2019» представят перспективные образцы вооружения
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в причастности к протестам
Грузинский президент Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в «расколе страны».
Обновлено вчера в 21:18
Общество
Владелец домена взыскал с Роскомнадзора убытки «за блокировку»
Предприниматель Арсен Мирзаян, чей домен оказался заблокирован в связи с приостановкой делегирования домена по требованию Роскомнадзора, сначала обжаловал это решение, а потом взыскал убытки с управления Роскомнадзора в Татарии и самого Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями
Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ
Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.
Обновлено вчера в 17:45
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Шоу-бизнес
Певец Шура заявил, что Марину Хлебникову надо спасать от алкоголизма
Певец Шура побывал на YouTube-проекте AGENTSHOW Насти Ивлеевой. В ходе беседы он заявил, что Марину Хлебникову нужно спасать от алкоголизма.
Обновлено вчера в 17:10
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2
"Вертолет принадлежит частному предпринимателю, проводил работы по опрыскиванию поля", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:38
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Хоккей
Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин
Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Кино
Marvel: Киану Ривз может стать частью киновселенной
Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что Киану Ривз вполне может стать частью прославленной киновселенной.
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы
Президент Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и порекомендовал им при выборе вуза выбирать себе профессию и призвание по душе.
Обновлено вчера в 17:39
Авто
Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами
Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
В ходе беспорядков у парламента Грузии пострадали более 50 человек
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика
Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным
Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:09
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за выявленного замечания
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Теща Бари Алибасова скончалась из-за сильных переживаний
Скончалась теща продюсера Бали Алибасова. Соответствующее заявление сделал его сын в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября
Обновлено вчера в 05:43
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено вчера в 19:11
Здоровье
Десятки детей заразились гепатитом в Приамурье
В 2018 году 26 детей заразились гепатитом C, сообщил местный парламентарий Сергей Труш.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
В США предложили новый способ снизить «зависимость» Европы от России
В конгрессе США предложили выдавать странам-членам НАТО из Восточной Европы кредиты с целью снизить их "зависимость" от Москвы.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов
Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Дума Екатеринбурга без обсуждений приняла поправки в бюджет города
Екатеринбургская городская дума на внеочередном заседании приняла поправки в бюджет муниципалитета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено в 02:09