Футбол

«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контрактSoccer.ru вчера в 20:35

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По слухам, "бьянконери" предложили Триппьеру пятилетний контракт с зарплатой 2.6 млн евро за сезон без учёта бонусов. Отмечается, что главным препятствием в этом трансфере является нежелание "Тоттенхэма" отпускать 28-летнего англичанина дешевле, чем за € 25 млн.
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«Ювентус» предложил Триппьеру 5-летний контракт

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«Ювентус» предложил Триппьеру пятилетний контракт

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