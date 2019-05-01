Футбол
«Ювентус» предложил Икарди контракт с зарплатой € 8.5 млн в годSoccer.ru вчера в 22:16
"Ювентус" всерьёз настроен этим летом подписать нападающего "Интера" Мауро Икарди. Согласно источнику, туринский клуб уже предложил игроку контракт с зарплатой € 8.5 млн в год.
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Культура
В Киеве умер создатель герба украинской столицы
Известный украинский скульптор и создатель герба Киева Борис Довгань умер в Киеве на 91-м году жизни.
Обновлено в 05:05
Политика
Количество убийств евреев выросло в 2018 году
"В 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет (однако следует отметить, что массовое убийство в Питтсбурге в октябре было зарегистрировано как один, самый прискорбный случай)", - говорится в докладе, оказавшемся в распоряжении "Интерфакса".
Обновлено в 05:01
Наука
Геологи и историки раскрыли секрет успехов Карфагена в войнах с Римом
Обновлено 29 апреля в 15:00
Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Политика
Помпео намерен обсудить ситуацию в Венесуэле с Лавровым
Госсекретарь США Майкл Помпео намерен в среду обсудить по телефону ситуацию в Венесуэле с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Петербурге задержали более 30 участников первомайского шествия
«ОВД-Инфо» позже сообщило, что в Петербурге задержали 32 участника первомайского шествия.
Обновлено в 06:12
Общество
На первомайскую демонстрацию в Луганске вышли более 50 тысяч человек
Как сообщили в местной федерации профсоюзов, сегодняшнее шествие стало самым масштабным с момента провозглашения республики В Федерации профсоюзов самопровозглашенной ЛНР рассказали, что в праздничной демонстрации сегодня приняли участие более 50 тысяч человек, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:40
Общество
В Ростове объявлено штормовое предупреждение
В Ростове 1 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Украв женщину, депутат шестого созыва, член фракции "Единая Россия" в Народном собрании республики решил на ней жениться.
Обновлено в 08:06
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Париже полицейские ударили корреспондента РИА Новости
Обновлено в 08:37
Общество
Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи
Обновлено вчера в 00:06
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Экономика
Объем дотаций для бюджета Ижевска уменьшат на 2,7 миллиона рублей
Объем предоставляемой дотации для бюджета Ижевска уменьшат на 2,7 миллиона рублей из-за нецелевого расходования средств.
Обновлено в 06:30
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие
ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Авто
Названы 5 самых доступных на рынке России новых хэтчбеков
Эксперты сайта «Цена Авто», продолжающие анализировать российский авторынок, назвали ТОП-5 самых доступных хэтчбеков в России.
Обновлено в 04:53
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Игры
Платформер Wonder Boy: The Dragon’s Trap выйдет на мобильных устройствах
Платформер Wonder Boy: The Dragon's Trap доступен на ПК и консолях, а теперь студия Lizardcube объявила о переносе игры на NVIDIA Shield, а также планшеты и смартфоны под управлением iOS и Android.
Обновлено в 09:27
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Общество
В Новосибирске прошла «Монстрация»
Около 1,2 тысячи человек приняли участие в «Монстрации» в Новосибирске – абсурдистском шествии с элементами карнавала.
Обновлено в 04:51
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Футбол
Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»
По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
В Минобороны России показали видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:44