Футбол

«Ювентус» предложил Икарди контракт с зарплатой € 8.5 млн в годSoccer.ru вчера в 22:16

"Ювентус" всерьёз настроен этим летом подписать нападающего "Интера" Мауро Икарди. Согласно источнику, туринский клуб уже предложил игроку контракт с зарплатой € 8.5 млн в год.
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«Ювентус» сделал предложение Икарди

Евро-футбол.ру01:47

«Ювентус» предложил Икарди зарплату € 8,5 млн в год

Чемпионат04:05

Tuttomercatoweb: «Ювентус» предложил Икарди зарплату 8,5 миллиона в год

Бомбардир.ру06:46

Мауро Икарди получил от «Ювентуса» щедрое предложение

Вести.Ru02:13

Источник: «Ювентус» предложил Икарди зарплату 8,5 миллионов евро в год

ProstoProSport04:29

«Ювентус» предложил Икарди контракт с зарплатой € 8.5 млн в год

Soccer.ruвчера в 22:16

«Ювентус» предложил Икарди контракт с зарплатой 8.5 млн евро в год

Sport24.ruвчера в 21:33
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Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Культура

В Киеве умер создатель герба украинской столицы

Известный украинский скульптор и создатель герба Киева Борис Довгань умер в Киеве на 91-м году жизни.
Обновлено в 05:05
Политика

Количество убийств евреев выросло в 2018 году

"В 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет (однако следует отметить, что массовое убийство в Питтсбурге в октябре было зарегистрировано как один, самый прискорбный случай)", - говорится в докладе, оказавшемся в распоряжении "Интерфакса".
Обновлено в 05:01
Наука

Геологи и историки раскрыли секрет успехов Карфагена в войнах с Римом

Обновлено 29 апреля в 15:00
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Политика

Помпео намерен обсудить ситуацию в Венесуэле с Лавровым

Госсекретарь США Майкл Помпео намерен в среду обсудить по телефону ситуацию в Венесуэле с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Петербурге задержали более 30 участников первомайского шествия

«ОВД-Инфо» позже сообщило, что в Петербурге задержали 32 участника первомайского шествия.
Обновлено в 06:12
Общество

На первомайскую демонстрацию в Луганске вышли более 50 тысяч человек

Как сообщили в местной федерации профсоюзов, сегодняшнее шествие стало самым масштабным с момента провозглашения республики В Федерации профсоюзов самопровозглашенной ЛНР рассказали, что в праздничной демонстрации сегодня приняли участие более 50 тысяч человек, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:40
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 07:48
Общество

В Ростове объявлено штормовое предупреждение

В Ростове 1 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Ингушетии депутат украл невесту

Украв женщину, депутат шестого созыва, член фракции "Единая Россия" в Народном собрании республики решил на ней жениться.
Обновлено в 08:06
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Париже полицейские ударили корреспондента РИА Новости

Обновлено в 08:37
Общество

Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи

Обновлено вчера в 00:06
Культура

Евдокимова и Базин представили музыку для нового произвольного танца

Обновлено в 06:46
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Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Экономика

Объем дотаций для бюджета Ижевска уменьшат на 2,7 миллиона рублей

Объем предоставляемой дотации для бюджета Ижевска уменьшат на 2,7 миллиона рублей из-за нецелевого расходования средств.
Обновлено в 06:30
Политика

Мадуро заявил о победе над попыткой госпереворота в Венесуэле

Обновлено в 03:03
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие

ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка

Обновлено в 05:02
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Авто

Названы 5 самых доступных на рынке России новых хэтчбеков

Эксперты сайта «Цена Авто», продолжающие анализировать российский авторынок, назвали ТОП-5 самых доступных хэтчбеков в России.
Обновлено в 04:53
Авто

Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta

Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Игры

Платформер Wonder Boy: The Dragon’s Trap выйдет на мобильных устройствах

Платформер Wonder Boy: The Dragon's Trap доступен на ПК и консолях, а теперь студия Lizardcube объявила о переносе игры на NVIDIA Shield, а также планшеты и смартфоны под управлением iOS и Android.
Обновлено в 09:27
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Общество

В Новосибирске прошла «Монстрация»

Около 1,2 тысячи человек приняли участие в «Монстрации» в Новосибирске – абсурдистском шествии с элементами карнавала.
Обновлено в 04:51
Гаджеты

На любой вкус: Garmin представила пять моделей смарт-часов Forerunner

Обновлено в 03:01
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Футбол

Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»

По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

В Минобороны России показали видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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