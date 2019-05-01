Футбол
«Ювентус» предложил Икарди контракт с зарплатой € 8.5 млн в годSoccer.ru вчера в 22:16
"Ювентус" всерьёз настроен этим летом подписать нападающего "Интера" Мауро Икарди. Согласно источнику, туринский клуб уже предложил игроку контракт с зарплатой € 8.5 млн в год.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для украинцев
Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:28
Футбол
«Валенсия» хочет выкупить права на Черышева
Обновлено в 06:49
Музыка
Директор Алсу прокомментировал ее участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 07:44
Политика
Послом России в Белоруссии назначен Дмитрий Мезенцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Дмитрия Мезенцева чрезвычайным и полномочным послом в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:13
Общество
На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В России задержали почти 80 участников первомайских демонстраций
В России задержали почти 80 участников первомайских демонстраций В Петербурге во время согласованной акции "За честные выборы" и первомайских шествий задержали 32 активиста, сообщает "ОВД-Инфо".
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией
Обновлено в 07:43
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:08
Общество
В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня
В Кемерово временно закрылась пекарня, в которой отказывались обслуживать геев.
Обновлено в 05:15
Политика
В ЕК призвали Польше не использовать ЕС в качестве «дойной коровы»
Процедура согласно статьи 7 теоретически может привести к тому, что Польша утратит свое право голоса в ЕС, хотя Катайнен признал, что эта угроза до сих пор не вызвала никакой ответной реакции со стороны Варшавы.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты
Ракета способна поражать цель на расстоянии 5 км. В январе Украина и Турция подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2.
Обновлено в 07:44
Происшествия
На РЕН ТВ подали заявление о нарушении закона о «фейковых новостях»
Эксперт в области космонавтики Виталий Егоров подал заявление в прокуратуру из-за недостоверного, по его мнению, новостного выпуска про приближающийся к Земле астероид.
Обновлено в 07:25
Хоккей
Хоккеист Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 02:08
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика
Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone
Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено вчера в 23:39
Экономика
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
Тобольские коммунисты опять требуют отставок
1 мая активисты Тобольского горкома КПРФ и сочувствующие провели традиционное шествие по улице Ремезова и митинг у Вечного огня.
Обновлено в 07:26
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в России за день
Обновлено 29 апреля в 12:54
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч Еврохоккейтура со Швецией
Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала состав национальной команды на матч со сборной Швеции в рамках четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
В Донбассе ВСУ перебросили группу снайперов в село Нижнетеплое
В село Нежнетеплое украинское командование перебросило очередную группу снайперов.
Обновлено в 08:09
Спорт
CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Семени к IAAF
Обновлено в 06:52
Политика
Украинцев предложили лишать гражданства за паспорта РФ
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей восточных областей Украины.
Обновлено в 07:27
Наука
Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня
Обновлено вчера в 11:00
Авто
Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года
Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Футбол
Банега дисквалифицирован до конца сезона
Полузащитник «Севильи» Эвер Банега пропустит остаток сезона по причине дисквалификации.
Обновлено в 04:00
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны
Обновлено в 06:20
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
Аналитик рассказал про ответ «Мертвой руки» на ядерный удар США
Военный аналитик Алексей Леонков отметил современное состояние комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр».
Обновлено в 04:48