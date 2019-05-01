Футбол
«Ювентус» предложил Икарди контракт с зарплатой € 8.5 млн в годSoccer.ru вчера в 22:16
"Ювентус" всерьёз настроен этим летом подписать нападающего "Интера" Мауро Икарди. Согласно источнику, туринский клуб уже предложил игроку контракт с зарплатой € 8.5 млн в год.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
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Политика
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Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
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Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
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Федеральное авиационное управление США запретило американским бортам опускаться ниже 8 тысячи километров при пролете над Венесуэлой.
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Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
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Музыка
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Культура
Анимационная премия «Мультимир» открыла голосование на своем сайте
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Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
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Баскетбол
«Голден Стэйт» во второй раз обыграл «Хьюстон»
"Голден Стэйт" обыграл "Хьюстон" во втором матче 1/4 финала НБА.
Обновлено в 01:03
Политика
Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле
Обновлено в 00:59
Спорт
Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире
Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Спорт
Михаил Коляда огласил тему новой произвольной программы
Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о выборе музыки для новой произвольной программы на сезон 2019/20.
Обновлено в 04:34
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
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Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.
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Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Экономика
В Югре многодетные молодые семьи получат субсидии на погашение ипотеки
Единовременную субсидию получат на погашение части долга по ипотеке многодетные молодые семьи, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Обновлено в 02:17
Политика
Экстренно прооперирован Берлускони
Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу Милана во вторник, 30 апреля. Ему была проведена лапароскопия.
Обновлено в 05:44
Автоспорт
WEC. Алонсо покинет команду «Тойоты»
Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо и команда «Тойота» объявили о прекращении сотрудничества в гонках на выносливость Алонсо, выступая за «Тойоту» в WEC, в прошлом году одержал победу в гонке «24 часа Ле-Мана» и приблизился к завоеванию Тройной короны автоспорта.
Обновлено в 06:26
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 14:06
Транспорт
Демонстрации нарушили работу парижского метро
На сегодняшний день, первого мая в Париже запланированы демонстрации и акции протеста, поэтому некоторые станции парижского метро на 1-3, 6-9, 12-14 уже закрылись для пассажиров в с самого утра, а другие планируется закрыть в течение дня, исходя из ситуации, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:57
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
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