Футбол

«Ювентус» предложил Икарди контракт с зарплатой € 8.5 млн в годSoccer.ru вчера в 22:16

"Ювентус" всерьёз настроен этим летом подписать нападающего "Интера" Мауро Икарди. Согласно источнику, туринский клуб уже предложил игроку контракт с зарплатой € 8.5 млн в год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ювентус» предложил Икарди зарплату € 8,5 млн в год

Чемпионат04:05

Tuttomercatoweb: «Ювентус» предложил Икарди зарплату 8,5 миллиона в год

Бомбардир.ру06:46

«Ювентус» предложил Икарди контракт с зарплатой 8.5 млн евро в год

Sport24.ruвчера в 21:33

«Ювентус» сделал предложение Икарди

Евро-футбол.ру01:47

«Ювентус» предложил Икарди контракт с зарплатой € 8.5 млн в год

Soccer.ruвчера в 22:16

Мауро Икарди получил от «Ювентуса» щедрое предложение

Вести.Ru02:13

«Ювентус» хочет купить Икарди и готов платить ему 8,5 млн евро в год

Sports.ruвчера в 21:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

Обновлено в 05:13
Политика

Жена Зеленского купила пентхаус со скидкой у украинского бизнесмена

Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны

Обновлено в 06:20
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Политика

Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 17:47
Армия и оружие

Украинская армия обстреляла западный пригород Донецка из минометов

Обновлено в 03:56
Политика

Авиакомпаниям США запретили низко летать над Венесуэлой

Федеральное авиационное управление США запретило американским бортам опускаться ниже 8 тысячи километров при пролете над Венесуэлой.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:51
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено в 03:51
Общество

Британские СМИ восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 04:14
Культура

Анимационная премия «Мультимир» открыла голосование на своем сайте

Российская индустриальная премия в сфере анимации и лицензирования "Мультимир" открыла голосование за любимый мультфильм, мультсериал, персонажа и песню, сообщили в среду в пресс-службе одноименного фестиваля.
Обновлено в 06:39
Политика

Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями

"В очередной раз призываем осознать пагубность односторонних санкций, введенных рядом западных стран, которые лишь усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии", - сказал Небензя.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти

Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено вчера в 10:11
Баскетбол

«Голден Стэйт» во второй раз обыграл «Хьюстон»

"Голден Стэйт" обыграл "Хьюстон" во втором матче 1/4 финала НБА.
Обновлено в 01:03
Политика

Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле

Обновлено в 00:59
Спорт

Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире

Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Спорт

Михаил Коляда огласил тему новой произвольной программы

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о выборе музыки для новой произвольной программы на сезон 2019/20.
Обновлено в 04:34
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Экономика

В Югре многодетные молодые семьи получат субсидии на погашение ипотеки

Единовременную субсидию получат на погашение части долга по ипотеке многодетные молодые семьи, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Обновлено в 02:17
Политика

Экстренно прооперирован Берлускони

Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу Милана во вторник, 30 апреля. Ему была проведена лапароскопия.
Обновлено в 05:44
Автоспорт

WEC. Алонсо покинет команду «Тойоты»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо и команда «Тойота» объявили о прекращении сотрудничества в гонках на выносливость Алонсо, выступая за «Тойоту» в WEC, в прошлом году одержал победу в гонке «24 часа Ле-Мана» и приблизился к завоеванию Тройной короны автоспорта.
Обновлено в 06:26
Происшествия

В Мумбаи экстренно сел самолет с двумя сотнями пассажиров

Обновлено в 05:00
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 14:06
Транспорт

Демонстрации нарушили работу парижского метро

На сегодняшний день, первого мая в Париже запланированы демонстрации и акции протеста, поэтому некоторые станции парижского метро на 1-3, 6-9, 12-14 уже закрылись для пассажиров в с самого утра, а другие планируется закрыть в течение дня, исходя из ситуации, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:57
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мауро Икарди
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное