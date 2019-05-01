Футбол
«Ювентус» предложил Икарди контракт с зарплатой € 8.5 млн в годSoccer.ru вчера в 22:16
"Ювентус" всерьёз настроен этим летом подписать нападающего "Интера" Мауро Икарди. Согласно источнику, туринский клуб уже предложил игроку контракт с зарплатой € 8.5 млн в год.
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