Футбол

«Ювентус» предложил Икарди контракт с зарплатой € 8.5 млн в годSoccer.ru вчера в 22:16

"Ювентус" всерьёз настроен этим летом подписать нападающего "Интера" Мауро Икарди. Согласно источнику, туринский клуб уже предложил игроку контракт с зарплатой € 8.5 млн в год.
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«Ювентус» предложил Икарди контракт с зарплатой € 8.5 млн в год

Soccer.ruвчера в 22:16

«Ювентус» предложил Икарди контракт с зарплатой 8.5 млн евро в год

Sport24.ruвчера в 21:33

«Ювентус» хочет купить Икарди и готов платить ему 8,5 млн евро в год

Sports.ruвчера в 21:20

«Ювентус» предложил Икарди зарплату 8,5 миллиона евро в год

Спорт-Экспрессвчера в 18:15
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