«Ювентус» предложил Икарди контракт с зарплатой € 8.5 млн в годSoccer.ru вчера в 22:16

"Ювентус" всерьёз настроен этим летом подписать нападающего "Интера" Мауро Икарди. Согласно источнику, туринский клуб уже предложил игроку контракт с зарплатой € 8.5 млн в год.

«Ювентус» предложил Икарди контракт с зарплатой € 8.5 млн в год

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