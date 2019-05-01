Футбол
«Ювентус» предложил Икарди контракт с зарплатой € 8.5 млн в годSoccer.ru вчера в 22:16
"Ювентус" всерьёз настроен этим летом подписать нападающего "Интера" Мауро Икарди. Согласно источнику, туринский клуб уже предложил игроку контракт с зарплатой € 8.5 млн в год.
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Самый быстрый Porsche установил рекорд на американском треке, преодолев трассу протяженностью 6,5 километра за 2 минуты и 15 секунд.
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В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
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Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
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Северные олени питаются водорослями из-за глобального потепления
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