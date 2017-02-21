Футбол
«Ювентус» предлагал Гвардиоле 20 млн евро за сезон. Хосеп отказалсяSoccer.ru 04:07
Согласно информации источника, "Ювентус" настолько хотел видеть Хосепа Гвардиолу у руля команды, что предложил ему зарплату свыше 20 млн евро в год. Тренер "Манчестер Сити" отклонил это предложение.
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Полузащитник Каллум Хадсон-Одои назвал руководству "Челси" условие, при котором он согласится продлить контракт с клубом.
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Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
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Обновлено вчера в 15:58
Футбол
Расписание первого тура АПЛ раньше времени попало в Интернет
В четверг утром должен быть официально объявлен календарь следующего сезона английской Премьер-Лиги, однако расписание матчей первого тура уже просочилось в Сеть.
Обновлено в 04:57
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
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Обновлено вчера в 14:10
Общество
В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов
Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.
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Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
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Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России
Обновлено в 03:24
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела МВД заявил о своей невиновности
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров заявил, что не боится уголовного преследования, так как не виновен, передает RT.
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В Совбезе высказались о причастности спецслужб к делу Голунова
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Армия и оружие
В России могут появиться военные летчицы
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СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»
СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
Обновлено вчера в 11:24
Общество
В Казахстане вновь ограничили доступ к соцcетям
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Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
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Ленни Кравиц выступит на «Кинотавре»
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Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
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