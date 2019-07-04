Руководство туринского "Ювентуса" намерено сделать амстердамскому "Аяксу" предложение по голландскому защитнику Маттейсу де Лигту, сообщает "Чемпионат.com". По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, бьянконери планируют отдать за 19-летнего игрока €55 млн, плюс €10 млн в виде бонусов.

Происшествия В результате извержения вулкана в Италии погиб турист В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.

Наука В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.

Футбол Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.

Происшествия Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Политика Скворцова попросила закупить Falcon для Минздрава вместо SSJ100 Министр здравоохранения Вероника Скворцова написала письмо в правительство с просьбой о закупке французского Falcon 7X в качестве самолета санитарной авиации для подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Футбол «Барселона» заплатит за Неймара не больше 170 миллионов евро Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».

Происшествия Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.

Происшествия В Зауралье на пожаре в Чимеевском монастыре сгорела чудотворная икона Вчера днем, в Белозерском районе на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошел пожар.

Экономика Набиуллина назвала проблемы, мешающие успешной реализации нацпроектов Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала проблемы, которые создают риски для успешной реализации нацпроектов и достижения устойчивого роста экономики.

Авто Компания Opel представила обновленную Opel Astra Компания Opel представила обновленную Opel Astra, прошедшую плановую модернизацию.

Политика «Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.

Политика В Петербурге стартует общественное обсуждение будущего парка В Санкт-Петербурге запускают онлайн-голосование за название и тематическую наполненность парковой зоны в центре города, следует из данных созданной интернет-площадки.

Общество В Свердловской области появились лжеприставы Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы не пишут должникам по электронной почте.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.

Интернет Произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook В среду в России и других странах мира произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Instagram и Facebook, свидетельствуют данные сайта DownDetector.

Происшествия Британия подтвердила попытку самоубийства внука Назарбаева Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан действительно попытался совершить самоубийство в Великобритании.

Футбол Кварацхелия получил €500 тысяч за подписание контракта с «Рубином» По информации, которой располагает Metaratings.ru, руководство «Рубина» заплатило 18-летнему грузинскому хавбеку €500 тысяч в качестве подписного бонуса.