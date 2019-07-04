Футбол

«Ювентус» предлагает за де Лигта €55 млнГазета.Ru 02:55

Руководство туринского "Ювентуса" намерено сделать амстердамскому "Аяксу" предложение по голландскому защитнику Маттейсу де Лигту, сообщает "Чемпионат.com". По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, бьянконери планируют отдать за 19-летнего игрока €55 млн, плюс €10 млн в виде бонусов.
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