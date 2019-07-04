Руководство туринского "Ювентуса" намерено сделать амстердамскому "Аяксу" предложение по голландскому защитнику Маттейсу де Лигту, сообщает "Чемпионат.com". По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, бьянконери планируют отдать за 19-летнего игрока €55 млн, плюс €10 млн в виде бонусов.

Авто Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3% В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Происшествия В результате извержения вулкана в Италии погиб турист В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.

Происшествия Мамаева и Кокорина этапировали в колонию Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.

Политика Уголовное дело возбудили против главы «Автодора» Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".

Происшествия В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке Крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре удалось ликвидировать на площади 1,6 тысячи квадратных метров, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.

Шоу-бизнес Виктория Бекхэм скоро станет бабушкой Супруга футболиста со дня на день ждет сообщения о беременности подружки сына. Виктория и Дэвид Бекхэмы в панике.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Авто В Россию привезли юбилейный Bentley Mulsanne W.O. Edition В честь 100-летия британской компании ателье Mulliner создало коллекционный Bentley Mulsanne, который будет выпущен лимитированной серией в количестве 100 экземпляров.

Политика Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.

Футбол Гендиректор «Уфы» раскритиковал местных жителей за поддержку «Спартака» Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о том, что он думает, когда видит болельщиков, идущих на матчи "Уфы" в шарфах других популярных российских команд, передает Sport24.ru.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.

Экономика Деловая активность России снизилась впервые за последние три года Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" В июне деловая активность России снизилась впервые с начала 2016 года.

Экономика Банк «Открытие» сменил слоган после критики со стороны ЦБ Банк «ФК Открытие» принял решение изменить слоган, после того как его, будучи основным акционером кредитной организации, раскритиковал ЦБ.

Происшествия Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.

Шоу-бизнес Лолита заявила о расставании с молодым мужем Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.

Армия и оружие В порт Одессы зашли корабли НАТО В порт Одессы зашли два из четырёх кораблей НАТО, сообщил 4 июля местный ресурс «Думская».

Политика В Грузии сочли беспорядки в Тбилиси мятежом Представитель грузинской генпрокуратуры Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки, которые произошли на митинге в Тблиси 20-21 июня, были частью плана некоторых лиц, которые собирались устроить мятеж для захвата власти.

Происшествия Казаки во главе с бойцом ММА избили семью из Азербайджана 1 июля Ильгару позвонил Сергей Калинин — лидер казаков, боец смешанного стиля (ММА) — и спросил, не решил ли он пойти к ним в казаки.

Происшествия Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.