Футбол

«Ювентус» предлагает «МЮ» трех игроков в обмен на ПогбаМонаВиста 03:42

«Ювентус» предложило «МЮ» обменять Поля Погба на Канселу, Матюиди и Дугласа Косту.
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«Ювентус» может предложить за Погба трех игроков

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