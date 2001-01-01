«Ювентус» предложило «МЮ» обменять Поля Погба на Канселу, Матюиди и Дугласа Косту.

«Ювентус» предлагает «МЮ» трех игроков в обмен на Погба

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