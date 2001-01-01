Футбол
«Ювентус» предлагает «МЮ» трех игроков в обмен на ПогбаМонаВиста 03:42
«Ювентус» предложило «МЮ» обменять Поля Погба на Канселу, Матюиди и Дугласа Косту.
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«Ювентус» готов отдать «Манчестер Юнайтед» троих игроков в обмен на Погба
Спорт день за днемвчера в 16:28
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:03, Вашингтон
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