Футбол
«Ювентус» предлагает «МЮ» трех игроков в обмен на ПогбаМонаВиста 03:42
«Ювентус» предложило «МЮ» обменять Поля Погба на Канселу, Матюиди и Дугласа Косту.
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«Ювентус» готов отдать «Манчестер Юнайтед» троих игроков в обмен на Погба
Спорт день за днемвчера в 16:28
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 07:06, Вашингтон
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8 человек пострадали после задымления самолета в Шереметьево
Пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", который вылетал по маршруту Москва-Ереван из аэропорта Шереметьево экстренно эвакуировали из-за задымления на взлете, передает "Интерфакс".
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Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
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Ранее между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся первый телефонный разговор. Он продлился около 20-ти минут.
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У Rebel Galaxy Outlaw появилась дата РС-релиза: 13 августа
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В агентстве ТАСС сменится главный редактор
Новым главным редактором ТАСС станет Михаил Петров, занимающий сейчас пост заместителя главреда. Об этом сообщает само информагентство.
Обновлено в 06:29
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей
Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
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Facebook удалил изображение со свастикой на гербе России
В Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Facebook по требованию ведомства удалила изображение со свастикой на гербе России.
Обновлено в 06:27
Политика
Ситуация в Персидском заливе чревата вспышкой конфликта, заявил Рябков
Москва вновь убеждается, что ситуация в Персидском заливе не просто взрывоопасна, она чревата вспышкой конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя сообщение о сбитом иранском беспилотнике.
Обновлено в 02:20
Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
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Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Кино
Умер актер Август Милованов из «Государственной границы»
Сыгравший в телесериале «Государственная граница» белорусский актер Август Милованов скончался на 83-м году жизни, сообщается на сайте Национального академического театра имени Янки Купалы.
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Трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на Ибице
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Будущая глава Еврокомиссии прокомментировала «Северный поток-2»
Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что реализация проекта "Северный поток-2" может привести к "слишком большой зависимости" Европы от российских энергоресурсов.
Обновлено в 02:59
Энергетика
Польша заявила России претензии из-за грязной нефти
Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила первую часть претензий из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба" российской стороне.
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Энергетика
Карасин исключил компенсацию для Белоруссии из-за «налогового маневра»
Замглавы МИД России Григорий Карасин назвал «налоговый маневр» сверенным правом России.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37
Гаджеты
Xiaomi представит игровой смартфон Black Shark 2 Pro
Обновлено в 05:40
Общество
В Екатеринбурге восстановят работу Покраса Лампаса, залитую гудроном
Работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), которую в Екатеринбурге начали заливать гудроном, будет восстановлена, сообщила РИА Новости представитель фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.
Обновлено в 04:08
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Меркель назвала свое здоровье личным вопросом
Обновлено в 06:41