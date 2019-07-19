«Ювентус» предложило «МЮ» обменять Поля Погба на Канселу, Матюиди и Дугласа Косту.

«Ювентус» предлагает «МЮ» трех игроков в обмен на Погба

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Политика В МИД Украины назвали «Северный поток — 2» невыгодным для России В декабре 2018 года глава МИД Украины Павел Климкин назвал «лучшей санкцией» против России возможную остановку реализации проекта «Северный поток — 2».

Происшествия 8 человек пострадали после задымления самолета в Шереметьево Пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", который вылетал по маршруту Москва-Ереван из аэропорта Шереметьево экстренно эвакуировали из-за задымления на взлете, передает "Интерфакс".

Культура Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Армия и оружие Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57 Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.

Экономика Минфин раскритиковал выводы АКРА об ипотечном кризисе Рассуждения аналитиков об ипотечном кризисе в России и аналогии с США не имеют под собой никаких оснований, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Происшествия РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха 18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.

Политика Зеленский потребовал освободить украинских моряков без обмена Ранее между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся первый телефонный разговор. Он продлился около 20-ти минут.

Авто Новый УАЗ «Профи» получит удлиненный на метр кузов Обновленная версия модели УАЗ «Профи» получит увеличенную на 650 мм колесную базу и удлиненный на один метр кузов, сообщает издание «Актуальный новости».

Политика В агентстве ТАСС сменится главный редактор Новым главным редактором ТАСС станет Михаил Петров, занимающий сейчас пост заместителя главреда. Об этом сообщает само информагентство.

Общество Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Политика Facebook удалил изображение со свастикой на гербе России В Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Facebook по требованию ведомства удалила изображение со свастикой на гербе России.

Политика Ситуация в Персидском заливе чревата вспышкой конфликта, заявил Рябков Москва вновь убеждается, что ситуация в Персидском заливе не просто взрывоопасна, она чревата вспышкой конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя сообщение о сбитом иранском беспилотнике.

Политика Гендиректора «Рустави 2» уволили Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.

Происшествия Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.

Кино Умер актер Август Милованов из «Государственной границы» Сыгравший в телесериале «Государственная граница» белорусский актер Август Милованов скончался на 83-м году жизни, сообщается на сайте Национального академического театра имени Янки Купалы.

Происшествия Трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на Ибице На Ибице трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками и попала в больницу в тяжелом состоянии. Об этом 19 июля пишет газета El Mundo.

Политика Будущая глава Еврокомиссии прокомментировала «Северный поток-2» Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что реализация проекта "Северный поток-2" может привести к "слишком большой зависимости" Европы от российских энергоресурсов.

Энергетика Польша заявила России претензии из-за грязной нефти Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила первую часть претензий из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба" российской стороне.

Происшествия В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.