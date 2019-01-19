Футбол

«Ювентус» поздравил Маркизио с днем рожденияМатч ТВ 08:01

Туринский «Ювентус» поздравил полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио с днем рождения. Напомним, итальянскому футболисту исполнилось 33 года.
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«Ювентус» поздравил Маркизио с днем рождения

Советский спорт05:50

«Ювентус» поздравил Маркизио с днем рождения

Sportbox.RU08:01

«Зенит» и «Ювентус» поздравили Маркизио с 33-летием

Нева Спорт07:04

«Ювентус» поздравил Маркизио с 33-летием

Спорт-Экспресс07:59

«Ювентус» поздравил Маркизио с днем рождения

Матч ТВ08:01

«Ювентус» поздравил с днем рождения футболиста «Зенита» Маркизио

Sport24.ru05:42
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 08:55, Ашберн
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Итальянский футболист, полузащитник петербургского клуба «Зенит» и сборной Италии. Выпускник школы «Ювентуса», в котором провёл двенадцать лет своей футбольной карьеры.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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