Футбол

«Ювентус» повторил рекорд «ПСЖ»
Газета.Ru
вчера в 17:49

Ювентус — Интер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
Миралем Пьянич
6′
Родриго Бентанкур
54′
55′
Иван Перишич
57′
Марцело Брозович
58′
Маттео Политано
Борха Валеро
Марио Манджукич
66′
69′
Роберто Гальярдини
Бальде Кейта
Пауло Дибала
Дуглас Коста
72′
77′
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
Миралем Пьянич
Эмре Джан
82′
Накануне в матче 15-го тура итальянского чемпионата "Ювентус" с минимальным счетом (1:0) обыграл "Интер". Эта победа для туринского клуба стала 14-й в 15-ти матчах. Таким образом, команда повторила достижение "ПСЖ" в топ-5 европейских лигах по числу набранных очков после 15 стартовых туров.
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