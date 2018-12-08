Футбол

«Ювентус» повторил достижение «ПСЖ»
Sportbox.RU
17:40

Ювентус — Интер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
Миралем Пьянич
6′
Родриго Бентанкур
54′
55′
Иван Перишич
57′
Марцело Брозович
58′
Маттео Политано
Борха Валеро
Марио Манджукич
66′
69′
Роберто Гальярдини
Бальде Кейта
Пауло Дибала
Дуглас Коста
72′
77′
Жоау Мариу
Лаутаро Хавьер Мартинес
Миралем Пьянич
Эмре Джан
82′
Хозяева победили во встрече со счетом 1:0. Туринцы одержали 14-ю победу в 15 матчах Серии А. «Ювентус» повторил достижение «ПСЖ» в топ-5 европейских лигах по набранным очкам после 15 туров (43 очка).
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