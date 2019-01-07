Футбол
«Ювентус» повесил ценник на Дибалу
«Ювентус» повесил ценник на ДибалуSoccer.ru10:28
По данным итальянских СМИ, "Бавария", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" делали предложения "Ювентусу" по нападающему Пауло Дибале, но "бьянконери" пока их игнорируют. В то же время клуб не против продать Дибалу, однако он будет рассматривать предложения только свыше 100 млн евро.
Soccer.ru10:28
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Общество
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании
The Telegraph пишет, что Юлия Скрипаль поддерживает контакты с друзьями из Великобритании и России.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции.
Обновлено в 06:40
Политика
Попытка военного переворота в Габоне провалилась
Обновлено в 10:43
Экономика
В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ
В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.
Обновлено в 08:50
Спорт
Эксперты ВАДА прибудут за данными московской лаборатории 9 января
Стала известна дата, когда эксперты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) прибудут для получения данных московской антидопинговой лаборатории.
Обновлено в 10:36
Религия
Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста
Глава РПЦ подчеркнул, что церковь не выступает против научного прогресса, но беспокоится о несвободе человеческой личности.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание
Спасенный из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику
"Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.
Обновлено в 04:55
Политика
Украинский томос отвезут обратно в Стамбул
Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
Обновлено в 07:05
Кино
HBO показал кадры из последнего сезона «Игры престолов»
Помимо "Игры престолов", HBO показал небольшие фрагменты из "Хранителей", "Большой маленькой лжи", "Эйфории", "Настоящего детектива" и других премьер.
Обновлено в 09:11
Политика
Украина подала в ЕСПЧ жалобу из-за инцидента в Керченском проливе
Украинское правительство подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу, обвиняет Москву в нарушении прав украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, сообщил в понедельник заместитель главы министерства юстиции Украины - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено вчера в 10:25
Кино
В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Обновлено в 00:05
Религия
Патриарх Кирилл поздравил космонавта на МКС с Рождеством
Патриарх Кирилл по уже сложившейся традиции поздравил с Рождеством космонавтов МКС.
Обновлено в 09:13
Политика
Китай выразил протест США в связи с проходом американского эсминца
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Турции нашли мертвым российского капитана сухогруза
Обновлено в 09:45
Политика
Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по Курилам
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Политика
Предстоятель ПЦУ вспомнил в рождественской литургии патриарха Кирилла
Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний упомянул в рождественской литургии патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает портал "Gordonua.com".
Обновлено в 08:52
Политика
На вручении томоса стоявший рядом с Порошенко священник упал в обморок
Стоявший рядом с президентом Украины Петром Порошенко священник упал в обморок во время церемонии вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины, передает портал "Страна.ua", на котором опубликовано видео.
Обновлено в 08:26
Кино
В Лос-Анджелесе скончался актер Уильям Морган Шеппард
6 января в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) на 87-м году жизни скончался Уильям Морган Шеппард.
Обновлено в 08:10
Общество
Умер писатель и ученый Николай Лисовой
Писатель и ученый, один из авторов "Православной энциклопедии" Николай Лисовой скончался в ночь на 7 января, ему было 72 года.
Обновлено в 10:04
Политика
Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что задержанного в России американца Пола Уилана пока посетили только представители США, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Москве двухлетний мальчик проглотил таблетку от аритмии и умер
Следователи проводят проверку по факту смерти двухлетнего мальчика в новогодние праздники на юго-западе Москвы после того как он съел таблетку в гостях у бабушки с дедушкой, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 10:42
Авто
В Шанхае начали строить завод Tesla
Начальная стадия строительства должна завершиться летом, а уже к концу года предприятие сможет начать выпускать электромобили Model 3. Это будет первый зарубежный завод Tesla.
Обновлено в 06:44
Политика
Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости
Президент России Владимир Путин выстрелил из пушки Д-30 на народных гуляньях в Петропавловской крепости, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:33
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Т-34»
Фильм «Т-34» вышел в российский прокат 27 декабря в премиальных форматах (IMAX, LUXE, Atmos), а в широком прокате появился 1 января.
Обновлено вчера в 19:08
Футбол
Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона
Экс-футболист московского "Спартака" Александр Самедов подпишет контракт с самарскими "Крыльями Советов" до конца сезона, к новой команде он присоединится 11 января, заявил РИА Новости директор по развитию клуба из Самары Александр Шикунов.
Обновлено в 05:07
Общество
Замглавы ФСИН рассказал о моральной усталости сотрудников ведомства
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под колоссальным психологическим давлением, поэтому сегодня уделяется большое внимание психологическому сопровождению.
Обновлено в 04:25