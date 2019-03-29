Футбол
«Ювентус» оценил Пьянича в 100 миллионов евроSport.ru вчера в 16:29
"Ювентус" может летом продать боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Итальянцы оценивают своего игрока в 100 миллионов евро. К продаже туринцев подталкивает агент Пьянича, который требует от клуба значительное улучшение контракта или выставление на трансфер.
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Министерство труда и социальной защиты выступило с предложением ввести доплаты сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе.
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Армия и оружие
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Татьяна Буланова прояснила информацию о суде с Радимовым
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Армия и оружие
В Киеве заявили об обострении ситуации в Донбассе
Обновлено в 02:22
Общество
Цивилев назвал совладельца «Зимней вишни» крупнейшим инвестором Кузбасса
Совладелец сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Денис Штенгелов является крупнейшим инвестором Кузбасса.
Обновлено в 02:56
Происшествия
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Шоу-бизнес
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Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году
Обновлено вчера в 19:49
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Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле
Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.
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Генеральный прокурор США Уильям Барр намерен предоставить конгрессу США отредактированную копию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США.
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В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне
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Политика
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В Лондоне полицией были задержаны пятеро участников акции протеста, организованного сторонниками выхода Brexit.
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Политика
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Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
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Удешевленный KIA Sportage пользуется ажиотажным спросом
Обновлено в 01:20