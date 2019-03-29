Футбол

«Ювентус» оценил Пьянича в 100 миллионов евроSport.ru вчера в 16:29

"Ювентус" может летом продать боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Итальянцы оценивают своего игрока в 100 миллионов евро. К продаже туринцев подталкивает агент Пьянича, который требует от клуба значительное улучшение контракта или выставление на трансфер.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Ювентус» потребует у «Реала» за Пьянича 100 миллионов евро

Матч ТВ02:53

Avaz: «Ювентус» потребует у «Реала» 100 млн евро за Пьянича

Sports.ru02:12

«Ювентус» оценил Пьянича в 100 миллионов евро

Sport.ruвчера в 16:29

«Ювентус» готов отдать игрока за €100 млн

Газета.Ruвчера в 16:12

«Ювентус» назвал стоимость Пьянича

Soccer.ruвчера в 15:37

«Ювентус» оценил Пьянича в € 100 млн

Чемпионатвчера в 15:28

«Ювентус» не отпустит Пьянича дешевле чем за 100 миллионов евро

Евро-футбол.рувчера в 16:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:50, Ашберн
Армия и оружие

Первый полёт нового военно-транспортного Ил-112В отложен из-за погоды

Обновлено в 02:53
Наука

Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

Обновлено 28 марта в 12:13
Футбол

Месси скучает по противостоянию с Роналду

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:17
Общество

Минтруд предложил доплачивать за стресс на работе

Министерство труда и социальной защиты выступило с предложением ввести доплаты сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие

Уникальный управляемый снаряд конструируют в России

Управляемый снаряд для 57-миллиметрового орудия разрабатывают специалисты российского КБ Точмаш.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено вчера в 22:34
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Авто

Главный дизайнер BMW перешел в Rolls-Royce

В сентябре 2018 г. стало известно, что он назначен вице-президентом по дизайну и главным креативным директором китайского автопроизводителя FAW, а основной обязанностью Тейлора стала разработка стиля для люксового бренда Hongqi (лимузины «Красное знамя»).
Обновлено вчера в 21:08
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова прояснила информацию о суде с Радимовым

Мужчина заявил, что был удивлен появившейся информации, но добавил: ничего не знает об иске Булановой.
Обновлено в 02:45
Политика

Песков опроверг слова Порошенко

Ранее, как сообщал News.ru, украинский президент заявил, что после проведения выборов главы государства планирует созвать встречу «нормандской четвёрки» (представителей России, Украины, Франции, Германии).
Обновлено вчера в 15:02
Технологии

VPN-сервисы отказались сотрудничать с Роскомнадзором

OpenVPN, VyprVPN, VPN Unlimited, NordVPN и TorGuard отказались сотрудничать с Роскомнадзором, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей сервисов.
Обновлено в 02:29
Политика

Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам

Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие

В Киеве заявили об обострении ситуации в Донбассе

Обновлено в 02:22
Общество

Цивилев назвал совладельца «Зимней вишни» крупнейшим инвестором Кузбасса

Совладелец сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Денис Штенгелов является крупнейшим инвестором Кузбасса.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Пластический хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок

Следственный комитет (СК) Кубани проверяет данные о лжехирурге с Украины, которая изуродовала более десяти женщин в Краснодаре.
Обновлено в 00:04
Происшествия

Четыре человека спасены из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

Из дома началась эвакуация жильцов, из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли четырех человек.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Авто

Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы

Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.
Обновлено вчера в 04:12
Шоу-бизнес

Вера Брежнева платит за обучение дочери в США 60 тыс. долларов

Перед переездом в Калифорнию Соня училась в элитной Международной школе в Киеве, стоимость обучения в которой в год составляла 18 тыс. долларов.
Обновлено в 03:42
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

Обновлено вчера в 19:49
Шоу-бизнес

Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске

В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 13:40
Общество

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Обновлено вчера в 17:32
Политика

Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле

Выступая перед журналистами во Флориде, американский президент рассказал, что готов обсуждать тему Венесуэлы с лидерами других стран.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Конгрессмены получат отредактированный доклад Мюллера

Генеральный прокурор США Уильям Барр намерен предоставить конгрессу США отредактированную копию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США.
Обновлено вчера в 04:33
Происшествия

В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне

Обновлено вчера в 12:32
Политика

Пятерых протестующих сторонников Brexit задержали в Лондоне

В Лондоне полицией были задержаны пятеро участников акции протеста, организованного сторонниками выхода Brexit.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Обновлено в 02:38
Авто

Удешевленный KIA Sportage пользуется ажиотажным спросом

Обновлено в 01:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Миралем Пьянич
Боснийский футболист
Боснийский футболист, полузащитник итальянского клуба «Ювентус» и сборной Боснии и Герцеговины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное