Футбол
«Ювентус» потребовал за Пьянича 100 миллионовБомбардир.ру 03:21
«Ювентус» готов рассмотреть предложения по трансферу полузащитника Миралема Пьянича, сообщает Sport.es. Однако потенциальному покупателю придется выложить за 28-летнего боснийца 100 миллионов евро.
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Спорт
Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР
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Обновлено в 06:00
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В Краснодаре горит мебельный склад
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Армия и оружие
Ил-112В успешно совершил первый полет
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный в рамках контракта с Минобороны России, завершил свой первый полет.
Обновлено в 06:35
Космос
Появилось видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300
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Март и Москва "играют магическую роль" в жизни покидающего Россию посла Австралии Петера Теша.
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Футбол
Енисей — Рубин 1:1
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Футбол
Дриусси: совершил ошибку, поспешив с переходом в чемпионат России
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси считает, что покинул «Ривер Плейт» слишком рано.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
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Крыму надоели корабли НАТО в Черном море
Справка: по Конвенции Монтре военные корабли нечерноморских государств могут заходить в Черное море на срок не более 21 суток, сейчас НАТО посылает корабли «по расписанию» с тем, чтобы постоянно присутствовать в регионе.
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Вокалиста The Prodigy Кита Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста The Prodigy Кита Флинта похоронили в пятницу в британском городе Брейнтри под песни фанатов.
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Сегодня стало известно, что именно светская львица имела в виду: оказалось, что 34-летняя Анна выходит замуж.
Обновлено в 05:56
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Политика
Путин и топ-чиновники Кремля подали декларации о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин и представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Транспорт
«Яндекс.Такси» не исключает повышение цен при ограничении работы «уставших» водителей
Компания «Яндекс.Такси» допускает возможное повышение цен на тарифы поездок, если время работы «уставших» таксистов будут ограничено, сообщил директор компании Тигран Худавердян.
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При разводе Шнуров оставил супруге больше половины совместно нажитого имущества.
Обновлено в 02:24
Политика
Зюганов озвучил стратегическую задачу КПРФ
Глава российских коммунистов Геннадий Зюганов назвал стратегическую задачу КПРФ.
Обновлено в 06:35
Общество
Волгоградская долгожительница раскрыла свой секрет
О секрете долголетия, о казаках и староверах баба Марфа рассказала корреспонденту РИА Новости.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь
Interfax-Russia.ru - Церемония встречи дизельной подводной лодки "Великий Новгород", выполнявшей задачи в Средиземном море, прошла в пятницу в Севастополе, сообщает Черноморский флот (ЧФ).
Обновлено вчера в 08:34
Наука
Почему некоторые животные отдыхают стоя, объяснили ученые
Обновлено вчера в 03:45
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.
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Единоборства
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Корешков нанес поражение американцу Майку Джасперу в рамках турнира Bellator 219, проходившего в городе Темекула (штат Калифорния, США).
Обновлено в 01:21
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Трамп на саммите просил лидера КНДР перевести ядерное оружие в США
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя
В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Экономика
Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов
В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.
Обновлено вчера в 11:22