«Ювентус» потребовал за Пьянича 100 миллионовБомбардир.ру 03:21

«Ювентус» готов рассмотреть предложения по трансферу полузащитника Миралема Пьянича, сообщает Sport.es. Однако потенциальному покупателю придется выложить за 28-летнего боснийца 100 миллионов евро.

«Ювентус» потребовал за Пьянича 100 миллионов

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