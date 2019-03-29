Футбол
«Ювентус» потребовал за Пьянича 100 миллионовБомбардир.ру 03:21
«Ювентус» готов рассмотреть предложения по трансферу полузащитника Миралема Пьянича, сообщает Sport.es. Однако потенциальному покупателю придется выложить за 28-летнего боснийца 100 миллионов евро.
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Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома
По данным следствия, 30 марта около 11 часов утра произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей 4-этажного жилого дома № 71 по проспекту 50-летия Октября города Саратова.
Обновлено в 08:00
Энергетика
Козак не опасается роста цен на топливо
Правительство России не опасается повышения цен на топливо на внутреннем рынке с 1 апреля, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено в 08:13
Футбол
Инсинье может пропустить оба матча против «Арсенала»
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может не помочь команде в обоих матчах 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала».
Обновлено в 08:46
Футбол
Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и Роналду
Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности.
Обновлено вчера в 13:35
Экономика
С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными
С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.
Обновлено вчера в 03:17
Армия и оружие
ДНР: ВСУ привели группировку в Донбассе в высшую степень боеготовности
Командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" в Донбассе генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль приказал усилить разведку и привести подразделения в состояние высшей боеготовности, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на спикера управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Максакова рассказала о претензиях к своей матери
Экс-депутат Госдумы, бывшая супруга убитого Дениса Вороненкова певица Мария Максакова рассказала в интервью, что ее семья всем обязана отцу, немецкому бизнесмену Петеру Андреасу Игенбергсу.
Обновлено в 07:41
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Футбол
Невероятный гол Посуэло помог «Торонто» обыграть «Нью-Йорк Сити»
"Торонто" на своем поле переиграл "Нью-Йорк Сити" в матче регулярного чемпионата MLS (4:0). Это третья подряд победа на старте сезона.
Обновлено вчера в 22:28
Футбол
Юрий Семин прокомментировал результат матча с «Динамо»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру своей команды в матче с «Динамо».
Обновлено в 09:39
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Футбол
Ахмат — Спартак 1:1 (1-й тайм)
Айртон получил повреждение во время игры с «Зенитом». Он тренировался только последние три дня, — сказал Кононов в эфире «Матч Премьер».
Обновлено в 09:39
Спорт
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Сразу же после развода с футболистом Началова сошлась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым прожила с 2011 по 2016 год.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Стало известно о «нищенских» гонорарах певицы Юлии Началовой
В прессе появилась информация о доходах недавно ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе
Как отмечается, этот комментарий последовал вслед за высылкой российской журналистки Маргариты Бондарь.
Обновлено в 08:48
Политика
Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие
Южная Корея получила первые истребители F-35
Обновлено вчера в 02:50
Происшествия
На машину актера сериала «Бригада» упал сосед
Сегодня утром на автомобиль актера Виктора Супруна, припаркованный на улице Новаторов российской столицы, с высоты упал сосед.
Обновлено в 08:33
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено 28 марта в 08:10
Происшествия
Пожар на мебельном складе в Краснодаре локализован
Спасатели локализовали пожар на мебельном складе в Краснодаре на площади 500 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Обновлено в 04:58
Единоборства
Нганну и Дос Сантос встретятся на UFC 239
Второй номер тяжелого дивизиона UFC Фрэнсис Нганну встретится с бывшим чемпионом промоушена Джуниором Дос Сантосом.
Обновлено в 02:08
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
В РФ создают уникальный артиллерийский снаряд
Гендиректор КБ Валерий Макеев сообщил, что речь идет о 57-миллиметровом управляемом артиллерийском снаряде.
Обновлено вчера в 02:12