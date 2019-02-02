Футбол

«Ювентус» потерял очки в матче с «Пармой», Роналду оформил дубльSportbox.RU 16:27

Ювентус — Парма
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
26′
Антонио Барилла
28′
Маттео Скоццарелла
Криштиану Роналду
36′
Дуглас Коста
Федерико Бернардески
46′
57′
Жонатан Биабиани
Лука Силигарди
Даниэле Ругани
62′
64′
Антонио Барилла
Криштиану Роналду
66′
74′
Жервиньо
76′
Маттео Скоццарелла
Лео Штулац
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
79′
86′
Юрай Куцка
Маттиа Спрокати
Федерико Бернардески
Эмре Джан
86′
Эмре Джан
90′+1′
90′+3′
Жервиньо
«Ювентус» на своем поле принимал «Парму» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась вничью со счетом 3:3. В середине первого тайма Криштиану Роналду вывел туринцев вперед. На 62-й минуте Даниэле Ругани с передачи Роналду увеличил преимущество хозяев.
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