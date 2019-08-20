Футбол
«Ювентус» попытается продать Ругани «Барселоне»Бомбардир.ру 17 августа в 06:19
«Ювентус» надеется, что испанский клуб все еще хочет подписать футболиста, поэтому спортивный директор туринцев Фабио Паратичи отправится в Каталонию, чтобы провести с «Барселоной» переговоры по трансферу Ругани. Ранее сообщалось, что «Ювентус» отказался отпускать защитника в «Арсенал».
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