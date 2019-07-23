Туринский "Ювентус" проявляет заинтересованность в переходе нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара, рапортует Mundo Deportivo. "Старая синьора" готова расстаться не только с денежной суммой, но и с двумя футболистами - хавбеком Блезом Матуиди и форвардом Пауло Дибалой.

Происшествия Самолет AzurAir вернулся в аэропорт Антальи из-за нештатной ситуации «Интерфакс» отмечает, что накануне из-за поломки самолета AzurAir на 16 часов был задержан рейс из Шереметьево в Анталью, а также на 13 часов — самолет из турецкого аэропорта в Москву.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Экономика Росстат назвал самую распространенную зарплату в России Большинство граждан России получают 23,5 тысячи рублей в месяц, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

Космос Ученые объяснили причину появления в атмосфере Марса дымового шлейфа Исследователи объяснили появление в атмосфере Красной планеты дымового шлейфа над вулканом Арсия Монс.

Политика Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду Как и ожидалось, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" уверенно выиграла досрочные выборы в Верховную Раду, хотя этой партии еще каких-нибудь четыре месяца назад просто не существовало.

Экономика Telegram обогнал YouTube по темпам онлайн-продаж в России Как российские инфлюенсеры влияют на продажи Продажи в РФ через Instagram, Telegram, YouTube растут, но с разной скоростью.

Политика Киев пригрозил остановить выдачу российских паспортов жителям Донбасса Киев не исключает введения санкций в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик из-за решения России выдавать паспорта в упрощенном порядке.

Шоу-бизнес Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда» На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Музыка Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках» Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".

Технологии В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.

Политика В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 7 июля.

Экономика Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.

Политика Жириновский допустил вхождение Украины в состав России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.

Политика СМИ сообщили о секретных тюрьмах СБУ в Харькове и Краматорске Бывший районный следователь МВД Украины в Донецкой области рассказал агентству на условиях анонимности, что правоохранительные органы занимались похищением людей по приказу и "разнарядке" СБУ.

Путешествия Из Екатеринбурга вновь открывают авиарейсы в Доминикану Напомним, до 2014 года у екатеринбуржцев ещё была возможность долететь прямым рейсом до Доминиканы.

Происшествия Четырехлетняя девочка из Дагестана умерла от побоев мачехи В Махачкале четырехлетняя девочка умерла в результате побоев, ее мачеха задержана, говорится в сообщении в инстаграме МВД по Республике Дагестан.

Энергетика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Экономика Орешкин: российская экономика может не дотянуть до 2022 года Орешкин призвал правительство не увеличивать проблемы и не отодвигать их «на потом», иначе российская экономика не дотянет до 2022 года.