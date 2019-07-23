Футбол
«Ювентус» попытается приобрести у «ПСЖ» НеймараProstoProSport 01:18
Руководство туринского «Ювентуса» намерено сделать рыночное предложение «Пари Сен-Жермен» по трансферу бразильского нападающего команды Неймара, информирует Mundo Deportivo.
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Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам
У большинства россиян никогда не было татуировок, при этом они не планируют делать их себе в ближайшие пару лет, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:19
Армия и оружие
Сеул открыл предупредительный огонь из-за российского самолета
Агентство отмечает, что случаи нарушения российскими военными самолетами воздушного пространства Южной Кореи крайне редки, за исключением случаев, когда российский самолет случайно попадал в зону действия южнокорейских ПВО.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Путешествия
Из Екатеринбурга вновь открывают авиарейсы в Доминикану
Напомним, до 2014 года у екатеринбуржцев ещё была возможность долететь прямым рейсом до Доминиканы.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Боевики осуществили ракетную атаку базы ЗРК С-300 САА в Хаме
ЗРК С-300 по решению президента России были поставлены в Сирию для нужд ПВО САА осенью прошлого года – после того, как из-за, как считает Минобороны РФ, провокации израильских ВВС, был сбит самолёт радиоэлектронной разведки ВКС России.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 16:33
Гаджеты
Bloomberg: Apple ведет консультации о покупке структур Intel
Американская компания Apple ведет консультации о приобретении подразделения корпорации Intel, которое занимается производством чипов для беспроводных модемов.
Обновлено в 00:14
Экономика
«Детский мир» может продать сеть магазинов Early Learning Centre
«Детский мир» может отказаться от развития сети магазинов развивающих игрушек Early Learning Centre (ELC) и продать этот бизнес.
Обновлено вчера в 22:55
Спорт
Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ
Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву
Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Помпео рассказал, что США «упрашивали» Россию соблюдать договоры
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивал» РФ не нарушать важные договоры.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
В больнице рассказали о состоянии Инны Чуриковой
Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в больнице.
Обновлено в 01:35
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено вчера в 18:49
Здоровье
Российские онкологи заявили о росте заболеваемости раком почки
Российские онкологи заявили о росте заболеваемости раком почки Рак почки занимает первое место в России по темпам роста заболеваемости, указали онкологи на российском международном симпозиуме «Рак почки», завершившемся в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 11:33
Футбол
Зидан: «Бэйл не захотел выходить на поле в матче с „Баварией“»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал свои же слова о полузащитнике команды Гарете Бэйле.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Экономика
Бизнес сможет переезжать в Россию из любой страны
Переехавшие компании могут скрыть информацию о своих бенефициарах (данные получат лишь управляющая компания, контролирующие органы и суды), не платить налог с прибыли от продажи активов и налог с дивидендов от «дочек».
Обновлено вчера в 17:56
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Партия Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду
Обновлено 21 июля в 13:25
Происшествия
Деньги за домашний арест засветились в ультрафиолете
В ходе предварительного следствия было установлено, что госпожа Васильчикова предложила судье Якубаеву за вознаграждение в 1 млн руб. отказать следователю в помещении обвиняемого Жидкова в СИЗО, ограничившись в его отношении домашним арестом.
Обновлено вчера в 18:49
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 15:25
Армия и оружие
Спецпредставитель США по Сирии проведет переговоры в Турции
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри проведет переговоры в Турции в понедельник и вторник, сообщил госдепартамент.
Обновлено 21 июля в 20:40
Политика
Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии финнам
В России никогда не поднимался вопрос о продаже Карелии, сообщил бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.
Обновлено вчера в 22:24
Армия и оружие
Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона
Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.
Обновлено вчера в 20:56