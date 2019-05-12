Футбол

«Ювентус» показал свою новую форму на следующий сезонREGNUM 06:39

Туринский футбольный клуб «Ювентус» представил видеоролик, в котором показал свою новую форму следующего сезона для домашних игр. Видео выложено 12 мая в официальном Instagram туринской команды. Форма, представленная в видео, отличается оригинальным дизайном.
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«Ювентус» представил форму на сезон-2019/20

Чемпионат05:54

Форма «Ювентуса» на сезон 2019/2020. ВИДЕО

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«Ювентус» презентовал новую домашнюю форму

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«Ювентус» отказался от традиционных полосок на футболке для нового сезона

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«Ювентус» показал новую форму. Она без черных и белых полос

Спорт-Экспресс04:49

«Ювентус» представил новую домашнюю форму на следующий сезон (видео)

Советский спорт05:16

«Ювентус» представил домашнюю форму на сезон-2019/20. Она не в полоску

Sports.ru05:15
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Хоккей

Сборная России по хоккею разгромила австрийцев в матче чемпионата мира

Сборная России по хоккею одержала крупную победу над командой Австрии со счетом 5:0 во втором матче на чемпионате мира в Словакии.
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Ежегодное шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.
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Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
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Паредес хочет вернуться в «Зенит». Его агент уже звонил в клуб

Скажу, что сейчас его агент уже обращался в «Зенит» и сказал, что Паредес готов вернуться в Питер.
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В Ростовской области снесут дом, где произошел взрыв газа

Губернатор Ростовской области сообщил, что 16-квартирный двухэтажный дом, где ночью произошел взрыв газа и погибли люди, скорее всего, восстановлению не подлежит.
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Харьковская мэрия потребовала убрать с улиц города палатку в честь «атошников»

Палатка «Все для победы», которую в Харькове установили в честь погибших «атошников» обязали убрать.
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Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
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Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
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Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она

Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
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Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
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ВСУ провели учения по захвату судов в открытом море

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Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост

Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
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В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
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Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
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Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
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Александра Емельяненко задержали за распитие алкоголя

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко задержан в столице за распитие алкоголя в общественном месте.
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Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга

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В центре Петербурга произошла массовая драка. Видео

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Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
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Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Общество

Сицилийский городок предлагает дома за один евро

Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.
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Наука

Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц

Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.
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Армия и оружие

Адмирал оценил слухи о военном использовании белух на Северном флоте

Обновлено в 05:22
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