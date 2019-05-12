«Ювентус» показал свою новую форму на следующий сезонREGNUM 06:39

Туринский футбольный клуб «Ювентус» представил видеоролик, в котором показал свою новую форму следующего сезона для домашних игр. Видео выложено 12 мая в официальном Instagram туринской команды. Форма, представленная в видео, отличается оригинальным дизайном.

«Ювентус» показал свою новую форму на следующий сезон

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