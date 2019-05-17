Футбол

«Ювентус» подтвердил увольнение Массимилиано АллегриREGNUM 07:08

«Ювентус» официально подтвердил, что по окончании сезона главный тренер Массимилиано Аллегри покинет клуб, передает Il Messaggero в пятницу, 17 мая.
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Конте стал фаворитом на пост главного тренера «Ювентуса»

Советский спорт12:11

В Италии видят Карреру кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса»

Спорт-Экспресс12:12

Кто станет новым главным тренером «Ювентуса»? Прогнозы букмекеров

Sport24.ru10:07

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

Чемпионат07:07

Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Ювентуса»

Матч ТВ09:03

Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса» по окончании сезона

РИА Новости07:03

Parimatch: «Антонио Конте – главный претендент на пост тренера „Ювентуса“»

Sports.ru12:28
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
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Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам

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Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
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Башаров вышел в свет с бывшей женой

Московский суд расторг брак пары 21 марта. Сами Башаров и Шевыркова на судебное заседание не явились: их интересы представляли адвокаты.
Обновлено в 08:41
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Обновлено в 06:32
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения»

Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных поисковых запросов.
Обновлено в 12:31
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Экономика

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Политика

СМИ озвучили программу инаугурации Зеленского

Новый президент Украины планирует отказаться от светской вечеринки Инаугурация Владимира Зеленского будет разбита на три условных этапа.
Обновлено в 11:33
Хоккей

Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ

По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Политика

FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Кино

Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом

Обновлено в 04:47
Кино

Провальный восьмой сезон «Игры престолов» потребовали переснять

Уровень недовольства сюжетом заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" дошел до максимума.
Обновлено вчера в 06:25
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Наука

В Японии протестировали новейший сверхскоростной поезд

Завершилось тестирование сверхскоростной модели нового железнодорожного экспресса «Синкансэн» ALFA-X железнодорожной компании JR East, 16 мая сообщает общественное телевидение NHK.
Обновлено вчера в 01:11
Финансы

Фунт дешевеет к доллару на опасениях за перспективы Brexit

Курс фунта стерлингов снижается по отношению к доллару в пятницу на фоне неопределенности вокруг процесса выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 06:07
Политика

Путин гарантировал финансирование исследований, получивших мегагранты

Владимир Путин гарантировал ритмичное финансирование научных исследований.
Обновлено в 11:38
Музыка

Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле

Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

В Саратове выпавшую из окна пенсионерку от смерти спас кондиционер

В Саратове 80-летняя местная жительница во время чистки окон выпала из окна многоэтажки на девятом этаже.
Обновлено в 08:09
Общество

Мэром Екатеринбурга приостановлено возведение храма Святой Екатерины

Обновлено в 00:43
Спорт

Губерниев отреагировал на решение Дальмайер завершить карьеру

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Общество

Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 10:34
Армия и оружие

Путин оценил значение известного только по фантастике лазерного оружия

Президент России Владимир Путин назвал типы вооружений, которые, по его мнению, «практически весь XXI век» будут определять потенциал российской армии и флота.
Обновлено в 08:00
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Транзит российской нефти на Украину приостановлен

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении

"Постановлением суда от 16 мая в отношении Кирюхина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в пятницу.
Обновлено в 10:28
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Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии

В ПАСЕ вернутся российские представители, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
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Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Энергетика

Газпром открыл два новых месторождения с запасами газа на Ямале

Российская энергетическая компания ПАО «Газпром» открыла два новых месторождения газа с запасами более 500 миллиардов кубов, передает ТАСС.
Обновлено в 10:34
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Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что главы пяти государств подтвердили свой визит на инаугурацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:53
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Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают идеальной совместимостью.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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