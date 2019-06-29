Футбол

«Ювентус» подпишет с Рабьо четырёхлетний контрактЧемпионат вчера в 18:40

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Спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи 28 июня был в Париже и встречался с футболистом и его мамой и агентом Вероникой Рабьо. Они достигли соглашения о том, что Рабьо по окончании контракта с «ПСЖ» подпишет 4-летний контракт с «Ювентусом». Об этом будет объявлено в ближайшие дни.
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«Ювентус» подпишет с Рабьо четырёхлетний контракт

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Источник: Рабьо договорился с «Ювентусом» и станет вторым по зарплате в Италии после Роналду

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