Футбол

«Ювентус» подпишет с Рабьо четырёхлетний контрактЧемпионат вчера в 18:40

Спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи 28 июня был в Париже и встречался с футболистом и его мамой и агентом Вероникой Рабьо. Они достигли соглашения о том, что Рабьо по окончании контракта с «ПСЖ» подпишет 4-летний контракт с «Ювентусом». Об этом будет объявлено в ближайшие дни.
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Источник: Полузащитник «ПСЖ» бесплатно перейдет в «Ювентус»

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Рабьо готов подписать новый контракт с «ПСЖ»

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Журналист: «Рабьо переходит в „Ювентус“. Контракт рассчитан на 4 года»

Soccer.ruвчера в 19:28

«Ювентус» подпишет с Рабьо четырёхлетний контракт

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Источник: Рабьо договорился с «Ювентусом» и станет вторым по зарплате в Италии после Роналду

Спорт-Экспрессвчера в 17:36

Рабьо подпишет контракт с «Ювентусом» в ближайшие дни, сообщают СМИ

Газета.Ruвчера в 21:11
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
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