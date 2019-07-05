Футбол
«Ювентус» подписал защитника «Сассуоло» ДемиралаBookmaker-ratings.ru вчера в 15:27
Игрок линии защиты «Сассуоло» Мерих Демирал перебрался в «Ювентус». Туринский клуб на своем официальном сайте объявил о выкупе прав на 21-летнего турецкого футболиста. Демирал подписал контракт с «Ювентусом», который рассчитан на пять лет, до лета 2024 года.
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Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:53
Происшествия
Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ
Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ
В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Установлены личности жертв ЧП с катером в Черном море
Обновлено в 00:11
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Двое лучших на «Динамо» — «Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок
Дзюба идет за Гилерме Нынешний Суперкубок — тот случай, когда встречаются не только чемпион и обладатель Кубка страны, но еще и две лучшие команды прошлого сезона премьер-лиги — "Локомотив" занял второе место вслед за "Зенитом".
Обновлено вчера в 17:34
Здоровье
Городок здоровья откроется в Устюжне и Грязовце в субботу
Врачи примут жителей Устюжны прямо на Соборной площади. В субботу там откроется "Городок здоровья".
Обновлено вчера в 11:33
Авто
Назван ТОП-10 самых крутых автомобилей Джереми Кларксона
Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой национальной безопасности
Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что дело журналиста Ивана Голунова представляет угрозу национальной безопасности России.
Обновлено вчера в 07:40
Транспорт
В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов
Почти 600 рейсов отменены в субботу в международном аэропорту Пекина "Шоуду" из-за плохих погодных условий, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.
Обновлено в 00:56
Общество
У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей
Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено 04 июля в 10:31
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено вчера в 06:02
Армия и оружие
Сирийская армия нанесла удары по боевикам в Идлибе
Сирийские войска нанесли ракетно-артиллерийские удары по опорному пункту группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) в районе города Сармин на юге провинции Идлиб, а также лагерю боевиков-уйгуров из "Туркестанской исламской партии".
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Спорт
В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»
Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Путин наградил погибших подводников
Обновлено вчера в 05:18
Политика
СМИ сообщают о конфликте в команде Зеленского
Издание «Украинская правда» сообщает, что в команде украинского лидера Владимира Зеленского возник конфликт между врио главы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя администрации президента Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 12:06
Общество
На Аляске зафиксировали рекордную жару
Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено вчера в 21:34
Экономика
Президент Туркмении подписал указ о повышении зарплат на 10%
Президентский указ предписывает с 1 января 2020 года повысить на 10% размеры месячной заработной платы работников учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, финансируемых из госбюджета.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства РФ может получить контроль над сбором, переработкой и продажей дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено 03 июля в 13:53
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дэуль взглядов в Лас-Вегасе
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 400 человек
В Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, в зоне подтопления оказались 103 населенных пункта, более 33 тысяч человек.
Обновлено в 01:26