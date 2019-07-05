Игрок линии защиты «Сассуоло» Мерих Демирал перебрался в «Ювентус». Туринский клуб на своем официальном сайте объявил о выкупе прав на 21-летнего турецкого футболиста. Демирал подписал контракт с «Ювентусом», который рассчитан на пять лет, до лета 2024 года.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.

Шоу-бизнес Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.

Общество В России намерены создать конкурента «Википедии» В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Футбол Двое лучших на «Динамо» — «Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок Дзюба идет за Гилерме Нынешний Суперкубок — тот случай, когда встречаются не только чемпион и обладатель Кубка страны, но еще и две лучшие команды прошлого сезона премьер-лиги — "Локомотив" занял второе место вслед за "Зенитом".

Здоровье Городок здоровья откроется в Устюжне и Грязовце в субботу Врачи примут жителей Устюжны прямо на Соборной площади. В субботу там откроется "Городок здоровья".

Авто Назван ТОП-10 самых крутых автомобилей Джереми Кларксона Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.

Происшествия Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой национальной безопасности Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что дело журналиста Ивана Голунова представляет угрозу национальной безопасности России.

Транспорт В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов Почти 600 рейсов отменены в субботу в международном аэропорту Пекина "Шоуду" из-за плохих погодных условий, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.

Общество У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.

Политика Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Армия и оружие Сирийская армия нанесла удары по боевикам в Идлибе Сирийские войска нанесли ракетно-артиллерийские удары по опорному пункту группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) в районе города Сармин на юге провинции Идлиб, а также лагерю боевиков-уйгуров из "Туркестанской исламской партии".

Происшествия В Калифорнии произошло мощное землетрясение В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

Спорт В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Политика США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля» Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).

Политика СМИ сообщают о конфликте в команде Зеленского Издание «Украинская правда» сообщает, что в команде украинского лидера Владимира Зеленского возник конфликт между врио главы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя администрации президента Андрея Богдана.

Общество На Аляске зафиксировали рекордную жару Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения «Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.

Экономика Президент Туркмении подписал указ о повышении зарплат на 10% Президентский указ предписывает с 1 января 2020 года повысить на 10% размеры месячной заработной платы работников учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, финансируемых из госбюджета.

Общество Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства РФ может получить контроль над сбором, переработкой и продажей дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.