Футбол

«Ювентус» подписал защитника «Сассуоло» ДемиралаBookmaker-ratings.ru вчера в 15:27

Игрок линии защиты «Сассуоло» Мерих Демирал перебрался в «Ювентус». Туринский клуб на своем официальном сайте объявил о выкупе прав на 21-летнего турецкого футболиста. Демирал подписал контракт с «Ювентусом», который рассчитан на пять лет, до лета 2024 года.
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«Ювентус» приобрел защитника «Сассуоло»

Советский спортвчера в 15:35

«Ювентус» приобрел у «Сассуоло» турецкого защитника

Sport24.ruвчера в 14:31

«Ювентус» купил защитника Демирала за 18 миллионов евро

Матч ТВвчера в 13:58

«Ювентус» подписал защитника «Сассуоло» Демирала за 18 млн евро

Sports.ruвчера в 14:12

«Ювентус» объявил о переходе Демираля

Soccer.ruвчера в 14:10

«Ювентус» объявил о подписании Демирала

Чемпионатвчера в 14:31

Демирал перешел в «Ювентус»

Спорт-Экспрессвчера в 13:54
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Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:53
Происшествия

Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ

Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
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Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Установлены личности жертв ЧП с катером в Черном море

Обновлено в 00:11
Общество

В России намерены создать конкурента «Википедии»

В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Общество

Богатейший человек мира развелся с женой

Обновлено вчера в 21:32
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
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Армия и оружие

«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии

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Футбол

Двое лучших на «Динамо» — «Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок

Дзюба идет за Гилерме Нынешний Суперкубок — тот случай, когда встречаются не только чемпион и обладатель Кубка страны, но еще и две лучшие команды прошлого сезона премьер-лиги — "Локомотив" занял второе место вслед за "Зенитом".
Обновлено вчера в 17:34
Здоровье

Городок здоровья откроется в Устюжне и Грязовце в субботу

Врачи примут жителей Устюжны прямо на Соборной площади. В субботу там откроется "Городок здоровья".
Обновлено вчера в 11:33
Авто

Назван ТОП-10 самых крутых автомобилей Джереми Кларксона

Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой национальной безопасности

Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что дело журналиста Ивана Голунова представляет угрозу национальной безопасности России.
Обновлено вчера в 07:40
Транспорт

В пекинском аэропорту отменили почти 600 рейсов

Почти 600 рейсов отменены в субботу в международном аэропорту Пекина "Шоуду" из-за плохих погодных условий, следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани.
Обновлено в 00:56
Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
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Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено 04 июля в 10:31
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено вчера в 06:02
Армия и оружие

Сирийская армия нанесла удары по боевикам в Идлибе

Сирийские войска нанесли ракетно-артиллерийские удары по опорному пункту группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) в районе города Сармин на юге провинции Идлиб, а также лагерю боевиков-уйгуров из "Туркестанской исламской партии".
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Спорт

В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Политика

США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Путин наградил погибших подводников

Обновлено вчера в 05:18
Политика

СМИ сообщают о конфликте в команде Зеленского

Издание «Украинская правда» сообщает, что в команде украинского лидера Владимира Зеленского возник конфликт между врио главы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя администрации президента Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 12:06
Общество

На Аляске зафиксировали рекордную жару

Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено вчера в 15:04
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
Обновлено вчера в 21:34
Экономика

Президент Туркмении подписал указ о повышении зарплат на 10%

Президентский указ предписывает с 1 января 2020 года повысить на 10% размеры месячной заработной платы работников учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, финансируемых из госбюджета.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек

Обновлено вчера в 18:12
Общество

Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства РФ может получить контроль над сбором, переработкой и продажей дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено 03 июля в 13:53
Единоборства

Нурмагомедов и Порье провели дэуль взглядов в Лас-Вегасе

Обновлено в 00:33
Происшествия

В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 400 человек

В Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, в зоне подтопления оказались 103 населенных пункта, более 33 тысяч человек.
Обновлено в 01:26
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