Футбол

«Ювентус» подписал защитника «Сассуоло» ДемиралаBookmaker-ratings.ru вчера в 15:27

Игрок линии защиты «Сассуоло» Мерих Демирал перебрался в «Ювентус». Туринский клуб на своем официальном сайте объявил о выкупе прав на 21-летнего турецкого футболиста. Демирал подписал контракт с «Ювентусом», который рассчитан на пять лет, до лета 2024 года.
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