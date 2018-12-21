Футбол

«Ювентус» подписал новый контракт с техническим спонсором
Матч ТВ
15:14

Туринский «Ювентус» продлил контракт со своим техническим спонсором — компанией adidas. Сообщается, что новое соглашение между сторонами подписано на улучшенных условиях и теперь будет действовать с сезона-2019/20 до 30 июня 2027 года.
Матч ТВ15:14

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«Ювентус» подписал новый контракт с техническим спонсором

Матч ТВ15:14

«Ювентус» подписал новый контракт с техническим спонсором

Sportbox.RU15:14

«Ювентус» продлил контракт с Adidas, по условиям которого получит не меньше 408 миллионов евро

Евро-футбол.ру13:48

«Ювентус» получит минимум € 408 млн по новому контракту с adidas до 2027 года

Чемпионат13:00

«Ювентус» продлил контракт с техническим спонсором до 2027 года. Клуб заработает более 400 миллионов

Бомбардир.ру15:58

«Ювентус» продлил контракт с Adidas до 2027 года. Клуб заработает как минимум €408 млн

Sport24.ru14:28

«Ювентус» продлил контракт с adidas до 2027 года. Клуб получит минимум 408 млн евро

Sports.ru13:17
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