Футбол
«Ювентус» поборется с «Реалом» за чемпиона мира ПогбаВести.Ru вчера в 13:20
Чемпион Италии "Ювентус" надеется составить реальную конкуренцию мадридскому "Реалу" в борьбе за ведущего хавбека сборной Франции и английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Темнокожий француз отклонил предложение "МЮ" о продлении контракта и намерен выступать в Серии "А" или Ла Лиге.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 00:39, Ашберн
Армия и оружие
Выпущенная из сектора Газа ракета попала в дом к северу от Тель-Авива
Выпущенная палестинскими боевиками ракета попал в дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива.
Обновлено вчера в 00:25
Космос
NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ
Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Обновлено вчера в 19:44
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова
"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Япония осудила действия Южной Кореи в районе спорных островов
Правительство Японии во вторник осудило действия Южной Кореи в районе островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отправилась в путешествие со своим сыном
Последние недели Воля погружен в работу. Накануне он отработал съемочный день на шоу Comedy Club, а затем отправился в гастрольный тур.
Обновлено вчера в 14:03
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан в понедельник дал разрешение на использование одного миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, сообщается на официальном сайте минобороны США.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя
Кинокритики называют прорывной роль Юлии Пересильд в драме Алексея Учителя «Край», где партнером Юлии был Владимир Машков.
Обновлено вчера в 09:29
Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 18:24
Футбол
Ананидзе рассказал о состоянии после травмы
Хавбек "Крыльев Советов" и сборной Грузии Джано Ананидзе рассказал о самочувствии после травмы, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Конгресс потребовал от генпрокурора США передать полный доклад Мюллера
"Вашего четырехстраничного письма, где перечислены выводы спецпрокурора, недостаточно Конгрессу для того, чтобы выполнять свою критически важную работу в качестве равнозначной ветви власти", - говорится в письме конгрессменов.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Неизвестный сообщил о бомбе на борту летевшего в Сингапур лайнера
Неизвестный соообщил о бомбе на борту лайнера, летевшего из индийского Мумбаи в Сингапур.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Состояние косаток в «китовой тюрьме» в Приморье продолжает ухудшаться
Международные ученые: Киты находятся в плохом состоянии, которое продолжает ухудшаться Более 30 ученых из разных стран мира, имеющих огромный практический опыт изучения и реабилитации косаток и белух, предложили России свою помощь в возвращении узников китовой тюрьмы на свободу.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за преступления конкистадоров
Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес
Бузова запускает собственного мобильного оператора
Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что планирует запустить своего мобильного оператора.
Обновлено вчера в 22:48
Театры
Владимирский театр драмы увековечивает память Евгения Евстигнеева
По словам директора Владимирского академического театра драмы, заслуженного работника культуры РФ Бориса Гунина, театр старается сохранить память о Евгении Евстигнееве не только этой выставкой, но и премией имени Евстигнеева, которая ежегодно вручается за заслуги перед театральным искусством Владимирской области.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика
Странам ЕС предлагается активнее оплачивать в евро импорт нефти и газа
Странам ЕС предлагается активнее оплачивать в евро импорт нефти и газа Еврокомиссия (ЕК) 31 марта завершит сбор экспертных мнений и позиций стран ЕС по проекту инициативы, направленной на увеличение расчетов в евро в энергетических сделках.
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Гаджеты
Сгибающийся смартфон Sharp складывается в двух местах
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
В Калмыкии сотрудники СКР и полиции сошлись в драке
По информации «Московский комсомолец в Калмыкии», в конфликте участвовали высокопоставленные сотрудники полиции республики и сотрудники Следственного управления Следственного комитета, при этом полицейские, по данным журналистов, призвали на подмогу местного криминального авторитета, который в итоге предложил разрешить конфликт «на трезвую голову».
Обновлено вчера в 14:35
Кино
Сарик Андреасян вызвал на дуэль Дудя
Похоже, что у ведущего и блогера Юрия Дудя зуб на режиссёра Сарика Андреасяна: при любом удобном случае Дудь высмеивает Андреасяна в своём авторском шоу на YouTube.
Обновлено 24 марта в 05:17
Баскетбол
ЦСКА в овертайме обыграл «Автодор»
ЦСКА в овертайме выиграл у "Автодора" (116:110) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено вчера в 13:13
Общество
Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Телеканал «1+1» назвал иск Порошенко давлением на СМИ
Телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского заявил о давлении из-за заявленного судебного иска президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 17:35
Транспорт
На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей
Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Новый глава региона оценил благоустройство Челябинска на двойку
Обновлено вчера в 10:07