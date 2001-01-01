Футбол

«Ювентус» поборется с «Реалом» за чемпиона мира ПогбаВести.Ru вчера в 13:20

Чемпион Италии "Ювентус" надеется составить реальную конкуренцию мадридскому "Реалу" в борьбе за ведущего хавбека сборной Франции и английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Темнокожий француз отклонил предложение "МЮ" о продлении контракта и намерен выступать в Серии "А" или Ла Лиге.
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«Ювентус» хочет летом вернуть Погба

Матч ТВвчера в 16:41

СМИ: «Ювентус» поборется с «Реалом» за Погба

Спорт-Экспрессвчера в 10:09

«Ювентус» вступил в борьбу с «Реалом» за Погба

Советский спортвчера в 13:31

«Ювентус» поборется с «Реалом» за чемпиона мира Погба

Вести.Ruвчера в 13:20

«Ювентус» поборется с «Реалом» за Погба

Бомбардир.рувчера в 13:15

СМИ узнали о намерении «Ювентуса» побороться с «Реалом» за трансфер Погба

РБКвчера в 14:02

Погба готов уйти из «Манчестер Юнайтед», на игрока претендуют два клуба

Евро-футбол.рувчера в 07:19
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Армия и оружие

Выпущенная из сектора Газа ракета попала в дом к северу от Тель-Авива

Выпущенная палестинскими боевиками ракета попал в дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива.
Обновлено вчера в 00:25
Космос

NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос

Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ

Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие

США успешно испытали две противоракеты

Обновлено вчера в 19:44
Хоккей

«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова

"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Япония осудила действия Южной Кореи в районе спорных островов

Правительство Японии во вторник осудило действия Южной Кореи в районе островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между Токио и Сеулом.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие

NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе

Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева отправилась в путешествие со своим сыном

Последние недели Воля погружен в работу. Накануне он отработал съемочный день на шоу Comedy Club, а затем отправился в гастрольный тур.
Обновлено вчера в 14:03
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

В сообщении отмечается, что сейчас Киев может предложить европейским заказчикам объем хранения примерно в 12 миллиардов кубометров газа, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достигать 260 миллионов кубометров.
Обновлено вчера в 14:07
Политика

Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан в понедельник дал разрешение на использование одного миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, сообщается на официальном сайте минобороны США.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочек от Алексея Учителя

Кинокритики называют прорывной роль Юлии Пересильд в драме Алексея Учителя «Край», где партнером Юлии был Владимир Машков.
Обновлено вчера в 09:29
Политика

СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле

«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 18:24
Футбол

Ананидзе рассказал о состоянии после травмы

Хавбек "Крыльев Советов" и сборной Грузии Джано Ананидзе рассказал о самочувствии после травмы, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 11:11
Политика

Конгресс потребовал от генпрокурора США передать полный доклад Мюллера

"Вашего четырехстраничного письма, где перечислены выводы спецпрокурора, недостаточно Конгрессу для того, чтобы выполнять свою критически важную работу в качестве равнозначной ветви власти", - говорится в письме конгрессменов.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Неизвестный сообщил о бомбе на борту летевшего в Сингапур лайнера

Неизвестный соообщил о бомбе на борту лайнера, летевшего из индийского Мумбаи в Сингапур.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Состояние косаток в «китовой тюрьме» в Приморье продолжает ухудшаться

Международные ученые: Киты находятся в плохом состоянии, которое продолжает ухудшаться Более 30 ученых из разных стран мира, имеющих огромный практический опыт изучения и реабилитации косаток и белух, предложили России свою помощь в возвращении узников китовой тюрьмы на свободу.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

Мексика потребовала от Испании извинений за преступления конкистадоров

Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес

Бузова запускает собственного мобильного оператора

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что планирует запустить своего мобильного оператора.
Обновлено вчера в 22:48
Театры

Владимирский театр драмы увековечивает память Евгения Евстигнеева

По словам директора Владимирского академического театра драмы, заслуженного работника культуры РФ Бориса Гунина, театр старается сохранить память о Евгении Евстигнееве не только этой выставкой, но и премией имени Евстигнеева, которая ежегодно вручается за заслуги перед театральным искусством Владимирской области.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика

Странам ЕС предлагается активнее оплачивать в евро импорт нефти и газа

Странам ЕС предлагается активнее оплачивать в евро импорт нефти и газа Еврокомиссия (ЕК) 31 марта завершит сбор экспертных мнений и позиций стран ЕС по проекту инициативы, направленной на увеличение расчетов в евро в энергетических сделках.
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Гаджеты

Сгибающийся смартфон Sharp складывается в двух местах

Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

В Калмыкии сотрудники СКР и полиции сошлись в драке

По информации «Московский комсомолец в Калмыкии», в конфликте участвовали высокопоставленные сотрудники полиции республики и сотрудники Следственного управления Следственного комитета, при этом полицейские, по данным журналистов, призвали на подмогу местного криминального авторитета, который в итоге предложил разрешить конфликт «на трезвую голову».
Обновлено вчера в 14:35
Кино

Сарик Андреасян вызвал на дуэль Дудя

Похоже, что у ведущего и блогера Юрия Дудя зуб на режиссёра Сарика Андреасяна: при любом удобном случае Дудь высмеивает Андреасяна в своём авторском шоу на YouTube.
Обновлено 24 марта в 05:17
Баскетбол

ЦСКА в овертайме обыграл «Автодор»

ЦСКА в овертайме выиграл у "Автодора" (116:110) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено вчера в 13:13
Общество

Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу

Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено вчера в 19:57
Политика

Телеканал «1+1» назвал иск Порошенко давлением на СМИ

Телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского заявил о давлении из-за заявленного судебного иска президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 17:35
Транспорт

На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей

Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.
Обновлено вчера в 17:17
Общество

Новый глава региона оценил благоустройство Челябинска на двойку

Обновлено вчера в 10:07
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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