«Ювентус» поборется с «Реалом» за чемпиона мира ПогбаВести.Ru вчера в 13:20

Чемпион Италии "Ювентус" надеется составить реальную конкуренцию мадридскому "Реалу" в борьбе за ведущего хавбека сборной Франции и английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Темнокожий француз отклонил предложение "МЮ" о продлении контракта и намерен выступать в Серии "А" или Ла Лиге.

«Ювентус» поборется с «Реалом» за чемпиона мира Погба

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