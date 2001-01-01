Футбол
«Ювентус» хочет помешать переходу Погба в «Реал»Soccer.ru 15:18
Погба выступал за «Ювентус» в период с 2012 по 2016 года. В текущем сезоне француз провел 27 игр в чемпионате Англии, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:06, Ашберн
Армия и оружие
Трое российских военных погибли в Сирии
Минобороны России заявило о гибели трех российских военных в Сирии в конце февраля при нападении боевиков. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:13
Культура
Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа
Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем.
Обновлено в 16:03
Здоровье
В Пензенской области на 16% снизилась смертность населения — минздрав
В Пензенской области по итогам двух месяцев 2019 года смертность снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 02:41
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Авто
Электрическая версия кроссовера Dacia Duster EV замечена на тестах
Dacia Duster EV в виде мула имеет ряд отличий, которые указывают в том числе и на то, что тестируется электрическая версия кроссовера Dacia Duster EV.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
В России у военных может появиться собственный мобильный оператор
"Воентелеком", подконтрольный Минобороны РФ, получил лицензию виртуального оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) на 5 лет для работы по всей России.
Обновлено в 00:37
Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Футбол
Джано из-за травмы не поможет Грузии в матче с Ирландией
Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Грузии Джано Ананидзе из-за травмы пропустит отборочный матч чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Ирландии.
Обновлено в 03:13
Хоккей
Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в микроблоге журналиста Рейтер Стива Холланда в Twitter.
Обновлено в 15:56
Происшествия
Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время перелета
Врач академии московского футбольного клуба "Динамо" Павел Ковалев спас жизнь человеку на борту самолета.
Обновлено в 14:14
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Политика
Албания отменит визы для россиян
Уточняется, что безвизовый режим будет распространяться на тех граждан, которые имеют действительные заграничные паспорта, а также отправляются в Албанию в туристических целях.
Обновлено в 09:50
Политика
Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Экономика
Совет Федерации поддержал доиндексацию пенсий в России
В России будут приняты поправки о доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 14:34
Общество
Ведущая «60 минут» на «России 1» возглавила «рейтинг травли»
Был рассчитан коэффициент негатива. В итоге первое место заняла ведущая программы "60 минут" на канале "Россия 1" Ольга Скабеева.
Обновлено в 14:27
Финансы
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО выросла в 2018 г на 17%
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в 2018 году выросла почти на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 39,5 миллиарда рублей, сообщил банк в понедельник.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит «неотвратимое оружие»
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.
Обновлено в 04:42
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие
Ядерные бомбардировщики США заметили у границ России
Три стратегических бомбардировщика США заметили у российских границ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Общество
Минобрнауки: количество бюджетных мест в вузах увеличится
Сколько именно бюджетных мест планируют добавить – не сообщается. На 2019 г. всего запланировано 495,4 тыс. бюджетных мест в вузах.
Обновлено в 02:33
Политика
Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита
Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».
Обновлено в 02:15
Политика
В Раде назвали сотрудничество с РФ «лекарством» для экономики Украины
Как сообщает телеканал NewsOne, депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что одним из способов выхода украинской экономики из кризиса является налаживание сотрудничества с Россией.
Обновлено в 16:15
Футбол
Португалия — Сербия 1:1 (2-й тайм)
На 29-ой минуте отборочного матча чемпионата Европы по футболу-2020 между Португалией и Сербией нападающий хозяев Криштиану Роналду получил травму.
Обновлено в 16:55
Здоровье
Перезимовали: как поднять иммунитет весной
По словам специалистов, весной из-за изменения биологических часов и циркадных ритмов происходит перестройка гормонального фона и изменяется активность генов, влияющих на работу иммунитета, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Обновлено в 06:39
Технологии
YouTube откажется от web‐сериалов
Принято решение об отмене планов на съемки сериалов Origin и Overthinking with Kat & June, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 13:51
Происшествия
В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Юлия Савичева перестала общаться с Максимом Фадеевым
Российская эстрадная певица Юлия Савичева рассказала, что не общается со своим экс-продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено в 04:34