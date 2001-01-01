«Ювентус» поборется с «Реалом» за ПогбаБомбардир.ру вчера в 13:15

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в мадридский «Реал». С таким развитием событий не согласен «Ювентус», который также поборется за француза. Итальянцы рассчитывают, что им помогут налаженные рабочие отношения с агентом Погба Мино Райолой.

«Ювентус» поборется с «Реалом» за Погба

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