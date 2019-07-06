Футбол

«Ювентус» поборется с «Наполи» и «Интером» за ЛукакуБомбардир.ру 01:51

«Ювентус» стал очередным претендентом на нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Как сообщает Sky Sport Italia, туринский клуб попытается опередить в гонке за 26-летним бельгийцем «Интер» и «Наполи».
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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