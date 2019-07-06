Футбол
«Ювентус» поборется с «Наполи» и «Интером» за ЛукакуБомбардир.ру 01:51
«Ювентус» стал очередным претендентом на нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Как сообщает Sky Sport Italia, туринский клуб попытается опередить в гонке за 26-летним бельгийцем «Интер» и «Наполи».
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