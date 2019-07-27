Помимо «Интера», на нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку претендует и «Ювентус». Сообщается, что главный тренер «Интера» Антонио Конте был крайне огорчен неудавшимися переговорами по бельгийскому нападающему, однако «Интер» планирует сделать новое предложение в размере 80 млн фунтов.

«Ювентус» поборется с «Интером» за Лукаку

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