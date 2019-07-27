Футбол
«Ювентус» поборется с «Интером» за ЛукакуSoccer.ru 02:28
Помимо «Интера», на нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку претендует и «Ювентус». Сообщается, что главный тренер «Интера» Антонио Конте был крайне огорчен неудавшимися переговорами по бельгийскому нападающему, однако «Интер» планирует сделать новое предложение в размере 80 млн фунтов.
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«Ювентус» заинтересован в Лукаку. Клуб готов отпустить в «Манчестер Юнайтед» Дибалу
Sportbox.RUвчера в 18:58
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