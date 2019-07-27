Футбол

«Ювентус» поборется с «Интером» за ЛукакуSoccer.ru 02:28

Помимо «Интера», на нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку претендует и «Ювентус». Сообщается, что главный тренер «Интера» Антонио Конте был крайне огорчен неудавшимися переговорами по бельгийскому нападающему, однако «Интер» планирует сделать новое предложение в размере 80 млн фунтов.
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Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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