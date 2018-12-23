Футбол

Гол Манджукича принес «Ювентусу» победу над «Ромой»
РИА Новости
16:51

Ювентус — Рома
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
Марио Манджукич
35′
40′
Стивен Нзонзи
46′
Алессандро Флоренци
Джастин Клюйверт
Миралем Пьянич
Эмре Джан
71′
71′
Дженгиз Ундер
Диего Перотти
79′
Стивен Нзонзи
Эдин Джеко
Пауло Дибала
Дуглас Коста
80′
81′
Патрик Шик
90′+5′
Николо Дзаньоло
Туринский "Ювентус" обыграл "Рому" в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча, состоявшаяся в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, в составе которых единственный гол забил Марио Манджукич (35-я минута).
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