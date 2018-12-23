Туринский "Ювентус" со счетом 1:0 обыграл "Рому" в домашнем матче 17-го тура итальянского футбольного первенства. Единственный гол забил Марио Манджукич (35-я минута). Для Манджукича этот мяч стал восьмым в 14 матчах текущего чемпионата Италии.

«Ювентус» победил «Рому» в матче чемпионата Италии по футболу

Футбол Футбол Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Футбол Футбол «Монако» проиграл «Генгаму» в чемпионате Франции В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле проиграл "Генгаму".

Футбол Футбол «Барселона» на своем поле переиграла «Сельту» «Барселона» обыграла «Сельту» в матче 17-го тура чемпионата Испании.

Футбол Футбол Мюллер: победа над «Айнтрахтом» придаст «Баварии» смелости Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом».

Футбол Футбол Система Сарри дает сбой в «Челси» "Лестер" же выиграл два из девяти поединков с момента трагической смерти своего владельца Вишая Шривадданапрабхи.

Футбол Футбол Что ждет ЦСКА в зимнее трансферное окно. Главные инсайды и слухи Во время подготовки громких трансферов ждать не стоит, но кое-что все-таки произойдет.

Футбол Футбол Джоан Плаза стал новым главным тренером «Зенита» Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» досрочно расторг контракт с тренером Василием Карасевым.

Футбол Футбол Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе» Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.

Футбол Футбол Миливоевич: «Таунсенд забил потрясающий гол» Думаю, что если ты забиваешь три мяча, то это заслуженная победа.

Футбол Футбол Мамаев согласился на все условия жены Павел Мамаев согласился на все требования, которые поставила перед ним жена для сохранения семьи.

Футбол Футбол «Витесс» Слуцкого в четвертьфинале Кубка Голландии сыграет с «АЗ» Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Голландии. "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий, сыграет с "АЗ" на выезде.

Футбол Футбол «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Бавария» интересуются Цыганковым На 21-летнего украинца претендуют «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Бавария».

Футбол Футбол «Истанбул» выразил желание купить Езила Турецкий клуб "Истанбул" может приобрести полузащитника "Арсенала" Месута Езила, сообщает испанское издание AS.