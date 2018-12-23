Футбол

«Ювентус» победил «Рому» в матче чемпионата Италии по футболу
ТАСС
вчера в 16:27

Ювентус — Рома
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
Марио Манджукич
35′
40′
Стивен Нзонзи
46′
Алессандро Флоренци
Джастин Клюйверт
Миралем Пьянич
Эмре Джан
71′
71′
Дженгиз Ундер
Диего Перотти
79′
Стивен Нзонзи
Эдин Джеко
Пауло Дибала
Дуглас Коста
80′
81′
Патрик Шик
90′+5′
Николо Дзаньоло
Туринский "Ювентус" со счетом 1:0 обыграл "Рому" в домашнем матче 17-го тура итальянского футбольного первенства. Единственный гол забил Марио Манджукич (35-я минута). Для Манджукича этот мяч стал восьмым в 14 матчах текущего чемпионата Италии.
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