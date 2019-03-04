«Ювентус» победил «Наполи» в матче Серии АRT на русском 16:35

Туринский «Ювентус» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в матче 26-го тура итальянской Серии А . Встреча, прошедшая в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Ювентус» победил «Наполи» в матче Серии А

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