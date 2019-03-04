Футбол

«Ювентус» победил «Наполи» в матче Серии АRT на русском 16:35

Наполи — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сан-Паоло»
Алекс Мерет
25′
Аркадиуш Милик
Давид Оспина
27′
28′
Миралем Пьянич
34′
Миралем Пьянич
39′
Эмре Джан
Кевин Малькюи
Дрис Мертенс
46′
47′
Миралем Пьянич
54′
Жоау Канселу
Хосе Кальехон
61′
61′
Жоау Канселу
Маттиа Де Шильо
74′
Марио Манджукич
Родриго Бентанкур
Никола Максимович
77′
Хосе Кальехон
Адам Уна
78′
83′
Алекс Сандро
85′
Федерико Бернардески
Пауло Дибала
Калиду Кулибали
86′
Аллан
89′
89′
Родриго Бентанкур
90′+2′
Пауло Дибала
Туринский «Ювентус» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в матче 26-го тура итальянской Серии А . Встреча, прошедшая в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
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