Футбол
РБК«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
Туринский «Ювентус» победил «Наполи» в центральном поединке второго тура итальянского футбольного чемпионата.
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Ювентус - Наполи 31 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата Италии по футболу Серия А
Комсомольская правдавчера в 17:00
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Происшествия
Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере
Организаторы «Формулы-2» отменили вторую гонку, которая должна была пройти в рамках этапа в Бельгии, в связи с гибелью французского пилота Антуана Юбера.
RT на русском 15:38
Футбол
Клуб РПЛ «перевел» защитника во вратари за двойное спасение ворот
Ранее 31 августа «Локомотив» дома уступил «Ростову» со счетом 1:2. В дополнительное время 26-летний Чернов дважды выручил свою команду: защитник вынес мяч с линии ворот после удара соперника, поле чего среагировал на добивание.
Lenta.ru 16:01
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости 06:14
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Общество
В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста
В субботу, 31 августа, в центре Москвы состоялась несанкционированная акция протеста.
RT на русском 15:17
Происшествия
Пострадавшая при аварии самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Девочка, пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, прооперирована, передает «Интерфакс».
МИР 24 13:01
Происшествия
В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих
Злоумышленник, вооруженный ножом и шампуром для мяса, убил одного и ранил девятерых человек. Ранее сообщалось о двоих нападавших.
Коммерсантъ 13:17
Футбол
«Зенит» сообщил о переходе Осорио
Metaratings 13:31
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Политика
ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой
Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».
РБК 08:22
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 29 августа в 17:24
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Футбол
«Барселона» потеряла очки в матче с «Осасуной»
Soccer.ru 12:56
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Происшествия
При падении вертолета в реку в Подмосковье погибли два человека
На борту вертолета, рухнувшего в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный, находились два человека.
REGNUM 15:46
Театры
Артисты МХАТ покажут в Железноводске произведения Шекспира и Булгакова
Напомним, худрук МХАТ Эдуард Бояков является одним из учредителей международного кинофестиваля «Герой и Время», который был учреждён в Железноводске правительством края при поддержке губернатора.
АТВмедиа 03:49
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру вчера в 04:41
Политика
Зеленский анонсировал «громкую историю» с финансированием партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" с финансированием партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", главой политсовета которого является Виктор Медведчук.
РИА Новости 16:52
Армия и оружие
США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба
Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщил, что авиация западной коалиции во главе с США нанесла в субботу ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях Идлиба.
ТАСС 13:43
Здоровье
Стучать пятками об пол может быть полезно для здоровья
MedikForum.ru 09:09
Происшествия
Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки
Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.
Известия 08:27
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124
Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Профиль вчера в 08:56
Происшествия
Житель Саратова убил своего двухмесячного ребенка
По данным следствия, днем 31 августа 26-летняя мать ребенка ушла в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с их 38-летним отцом.
ТАСС 14:36
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru 12:01
Политика
Власти Южной Каролины ввели режим ЧС из-за урагана «Дориан»
Режим чрезвычайной ситуации введен в субботу в штате Южная Каролина в связи с приближением урагана "Дориан".
ТАСС 15:55
Происшествия
На Выборгском шоссе загорелся долгострой
Piter.tv 14:10
Шоу-бизнес
Пугачева в стильном платье спела дуэтом с Вайкуле на празднике друга
Примадонна решила спеть для именинника и его друзей.
Телепрограмма 06:00