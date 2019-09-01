Действующий чемпион по ходу матча владел большим преимуществом и к середине второго тайма вел со счетом 3:0. В первом тайме отличились Данило и Гонсало Игуаин, а третий мяч забил Криштиану Роналду. Однако «Наполи» за 15 минут сумел отыграться: Манолас, Лосано и Ди Лоренцо сделали счет равным.

Футбол Григорян отметил, что «Тамбову» не хватало сил во втором тайме Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал ничью с «Ахматом» в матче 8-го тура РПЛ (1:1). Грозненцы ушли от поражения на второй добавленной минуте.

Единоборства Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.

Происшествия В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.

Политика Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде» Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Политика Зеленский анонсировал «громкую историю» про партию Медведчука Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» предсказал «очень громкую историю» по поводу финансирования партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», руководителем которой является бизнесмен Виктор Медведчук.

Недвижимость Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.

Авто Хардкорный 720S от McLaren готовится заменить 675LT После недавнего шпионского видео новая версия McLaren 720S с длинным хвостом в виде прототипа вновь попалась во время тестов.

Политика Меркель намекнула о своих планах после ухода из политики 13 августа Меркель заявила, что после окончания срока полномочий на посту канцлера ФРГ, то есть после 2021 года, она уйдет из большой политики.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Футбол «Ростов» победил «Локомотив» и вышел на первое место В матче восьмого тура чемпионата России «Ростов» на выезде переиграл московский «Локомотив» со счётом 2:1. Благодаря этой победе «желто-синие» смогли временно возглавить турнирную таблицу РПЛ.

Происшествия Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.

Происшествия Тело скончавшейся в Турции девочки отправили в Россию Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки отправили регулярным рейсом из Антальи в Санкт-Петербург.

Экономика Лукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.

Происшествия В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе поделилась откровенным снимком с Максимом Виторганом Например, в последний день лета у Нино в сторис появился снимок, на котором видно, как ее бедер касается рука мужчины.

Кино Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.

Происшествия Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.

Теннис Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.

Шоу-бизнес Андрей Малахов записал ролик-пародию на Киркорова Российский телеведущий Андрей Малахов записал пародию на скандал, который устроил Филипп Киркоров на конкурсе «Новая волна».

Футбол Трансфер Неймара в «Барселону» сорвался Ранее News.ru писал, что руководство испанского футбольного клуба «Барселона» сомневается в успешном завершении трансфера форварда Неймара.

Футбол Берише подарили машину за матч с «Тамбовом» Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша после матча 8-го тура чемпионата России против «Тамбова» (1:1) получил в подарок автомобиль.

Происшествия Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.

Энергетика Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".

Политика Коммунисты собрались у штаба Бортко и обзывают его предателем Сторонники КПРФ пришли к офису теперь уже бывшего кандидата на Большой Морской улице с флагами партии и плакатами, на которых написано "Коммунисты не сдаются" и "Бортко предатель".

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.