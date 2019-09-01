Футбол

РБКРБК«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте

Ювентус — Наполи
4 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
Маттиа Де Шильо
Данило Луис
15′
Данило Луис
16′
Гонсало Игуаин
19′
40′
Фаузи Гулям
44′
Джованни ди Лоренцо
46′
Фаузи Гулям
Мариу Руй
46′
Лоренцо Инсинье
Ирвинг Лосано
Блез Матюиди
52′
Сами Хедира
Эмре Джан
60′
Криштиану Роналду
62′
66′
Константинос Манолас
68′
Ирвинг Лосано
74′
Аллан
Элиф Элмаз
Гонсало Игуаин
Пауло Дибала
76′
Алекс Сандро
80′
81′
Джованни ди Лоренцо
Дуглас Коста
83′
90′+1′
Элиф Элмаз
Калиду Кулибали
90′+2′
Действующий чемпион по ходу матча владел большим преимуществом и к середине второго тайма вел со счетом 3:0. В первом тайме отличились Данило и Гонсало Игуаин, а третий мяч забил Криштиану Роналду. Однако «Наполи» за 15 минут сумел отыграться: Манолас, Лосано и Ди Лоренцо сделали счет равным.
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